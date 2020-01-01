İç mekanları yeşile boğma zamanı geldi çattı. Peki yaşam alanlarını güzelleştirecek bitkileri nerede sergilemeli? Sizin için birkaç öneriyi bir araya getirdik. Seçin, beğenin, odanıza koyun...

SALON





PAŞAKILICI







Toprak: Zengin karışımlı toprak sever.

Işık: Yarı gölge ya da gölge yerlerden hoşlanır.

Isı: Ilık ortamları sever. En düşük 10°C’ye kadar dayanır.

Su: Yazın toprağı kurudukça sulayın, hatta yapraklarına su püskürtün. Kışın ise sulamayı azaltın.

BENJAMİN





Toprak: Süzek toprakları tercih eder. Asitli ve nötr topraklarda sağlıklı gelişim gösterir.

Işık: Yarı gölge ve aydınlık ortamlardan hoşlanır.

Isı: Ilık ve sıcak ortamları sever. Kışın en fazla 7°C’ye kadar dayanabilir.

Su: Suyu sever. Yazın bolca sulayın. Kışın ise bu miktarı azaltın.

DEVETABANI





Toprak: Zengin karışımlı toprakları sever.

Işık: Yarı gölge ve gölge alanlardan hoşlanır.

Isı: Ilık ortamları sever. Kışın en fazla 15°C’ye kadar dayanabilir.

Su: Yazın bolca sulayın, arada sırada yapraklarına su püskürtün. Yeni çıkanlar dışında, yapraklarını ıslak bir bezle düzenli olarak silin.

KROTON





Toprak: Zengin karışımlı toprakları sever.

Işık: Güneşli ortamlar idealdir ancak sürekli direkt güneş ışığı altında tutulmamalıdır.

Isı: Ilık ve sıcak ortamları sever. Yazın 20-30°C, kışın 15-18°C’de bulundurulmalıdır.

Su: Nemli ortamlardan hoşlanır. Yazın bol su ister. Arada yapraklarına su püskürtülmelidir. Kışın toprağın nemli tutulması yeterlidir.

MUTFAK





NANE





Toprak: Organik maddece zengin, kumlu-tınlı topraklarda sağlıklı gelişim gösterir.

Işık: Yarı gölge alanları tercih eder, direkt güneş ışığı ona zarar verebilir.

Isı: Nemli ve serin iklimlerden hoşlanır. 12-25°C arasındaki sıcaklık onun için idealdir.

Su: Toprağı kurudukça sulamalısınız.

KEKİK





Toprak: Çok fazla toprak ayrımı yapmamakla birlikte, tınlı-killi topraklar gelişimi açısından idealdir.

Işık: Bol ışık alan yerlerde yetişmek ister.

Isı: Akdeniz bitkisi olmasına rağmen soğuğa dayanıklı bir bitkidir.

Su: Aşırı sulama ona pek iyi gelmez.

FESLEĞEN





Toprak: Geçirgen ve organik maddece zengin topraklarda sağlıklı gelişim gösterir.

Işık: Bol ışık alan, güneşli yerleri sever.

Isı: Sıcak havadan hoşlanır. Aşırı soğuk hava onun için iyi değildir.

Su: Toprağı kuru kalmayacak şekilde sulayabilirsiniz. Yapraklarına su değdirmemeye dikkat edin.

MAYDANOZ





Toprak: Sulak, humusça zengin ve belli ölçülerde rutubetli topraklardan hoşlanır.

Işık: Güneşli ve yarı gölge alanlarda mutlu olur.

Isı: Soğuktan pek hoşlanmaz, mümkün olduğu kadar sıcak ve ılık ortamlarda yetiştirilmek ister.

Su: Aşırıya kaçmadan ancak hiçbir zaman topraktan nemi eksik etmeden sulanmalıdır.

BANYO





AŞK MERDİVENİ





Toprak: Asitli toprakları tercih eder.

Işık: Pek çok bitki gibi yarı gölge alanlarda sağlıklı gelişim gösterir. Direkt güneş ışığı onun için zararlıdır.

Isı: Yazın en çok 30°C’de, kışın ise en düşük 10°C’ye kadar dayanabilir.

Su: Nemli ortamlardan hoşlanır. Yazın bolca sulayın, kışın ise sulamayı azaltın.

AFRİKA MENEKŞESİ





Toprak: Nötr veya çok az asitli toprak idealdir.

Işık: Yarı gölge ya da hafif güneşli yerleri sever.

Isı: Ortalama 22-25°C derecede sağlıklı gelişir. Ani sıcaklık değişiklikleri geç çiçeklenmeye sebep olur.

Su: Hafif nemli ortamları sever. Toprağı nemli tutulmalıdır. Kışın çok su istemez ama yazın bolca sulamanız gerekir.

FİTTONYA





Toprak: Tınlı-kumlu topraklar gelişimi açısından idealdir.

Işık: Gölge yerleri tercih eder, aşırı güneş ışığından hoşlanmaz.

Isı: Ilık ortamlar sağlıklı gelişimi için idealdir. Aşırı soğuk ve sıcak ona iyi gelmez. En düşük 12°C’de dayanıklılık gösterir.

Su: Yazın bol su ister. Kışın ise toprağı nemli kalacak şekilde sulanması yeterlidir.

BARIŞ ÇİÇEĞİ





Toprak: Lifli ve kumlu toprakları tercih eder.

Işık: Gölge ve yarı gölge alanlardan hoşlanır. Direkt güneş ışığını sevmez.

Isı: Gelişme döneminde ortalama 18-20°C sıcaklığa ihtiyaç duyar. Kış aylarında 15°C sıcaklık yeterlidir.

Su: Toprağı kışın nemli tutulmalı, kireçsiz ve ılık suyla sulanmalıdır. İlkbahar ve yazın fazla su ister. Ama toprağını aşırı sulu hale getirmeyin.

YATAK ODASI