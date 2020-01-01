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Hangi odaya hangi bitki?

İç mekanları yeşile boğma zamanı geldi çattı. Peki yaşam alanlarını güzelleştirecek bitkileri nerede sergilemeli? Sizin için birkaç öneriyi bir araya getirdik. Seçin, beğenin, odanıza koyun...

SALON


PAŞAKILICI


Toprak: Zengin karışımlı toprak sever.
Işık: Yarı gölge ya da gölge yerlerden hoşlanır.
Isı: Ilık ortamları sever. En düşük 10°C’ye kadar dayanır.
Su: Yazın toprağı kurudukça sulayın, hatta yapraklarına su püskürtün. Kışın ise sulamayı azaltın.

BENJAMİN


Toprak: Süzek toprakları tercih eder. Asitli ve nötr topraklarda sağlıklı gelişim gösterir.
Işık: Yarı gölge ve aydınlık ortamlardan hoşlanır.
Isı: Ilık ve sıcak ortamları sever. Kışın en fazla 7°C’ye kadar dayanabilir.
Su: Suyu sever. Yazın bolca sulayın. Kışın ise bu miktarı azaltın.

DEVETABANI


Toprak: Zengin karışımlı toprakları sever.
Işık: Yarı gölge ve gölge alanlardan hoşlanır.
Isı: Ilık ortamları sever. Kışın en fazla 15°C’ye kadar dayanabilir.
Su: Yazın bolca sulayın, arada sırada yapraklarına su püskürtün. Yeni çıkanlar dışında, yapraklarını ıslak bir bezle düzenli olarak silin.

KROTON


Toprak: Zengin karışımlı toprakları sever.
Işık: Güneşli ortamlar idealdir ancak sürekli direkt güneş ışığı altında tutulmamalıdır.
Isı: Ilık ve sıcak ortamları sever. Yazın 20-30°C, kışın 15-18°C’de bulundurulmalıdır.
Su: Nemli ortamlardan hoşlanır. Yazın bol su ister. Arada yapraklarına su püskürtülmelidir. Kışın toprağın nemli tutulması yeterlidir.

MUTFAK


NANE


Toprak: Organik maddece zengin, kumlu-tınlı topraklarda sağlıklı gelişim gösterir.
Işık: Yarı gölge alanları tercih eder, direkt güneş ışığı ona zarar verebilir.
Isı: Nemli ve serin iklimlerden hoşlanır. 12-25°C arasındaki sıcaklık onun için idealdir.
Su: Toprağı kurudukça sulamalısınız.

KEKİK


Toprak: Çok fazla toprak ayrımı yapmamakla birlikte, tınlı-killi topraklar gelişimi açısından idealdir.
Işık: Bol ışık alan yerlerde yetişmek ister.
Isı: Akdeniz bitkisi olmasına rağmen soğuğa dayanıklı bir bitkidir.
Su: Aşırı sulama ona pek iyi gelmez.

FESLEĞEN


Toprak: Geçirgen ve organik maddece zengin topraklarda sağlıklı gelişim gösterir.
Işık: Bol ışık alan, güneşli yerleri sever.
Isı: Sıcak havadan hoşlanır. Aşırı soğuk hava onun için iyi değildir.
Su: Toprağı kuru kalmayacak şekilde sulayabilirsiniz. Yapraklarına su değdirmemeye dikkat edin.

MAYDANOZ


Toprak: Sulak, humusça zengin ve belli ölçülerde rutubetli topraklardan hoşlanır.
Işık: Güneşli ve yarı gölge alanlarda mutlu olur.
Isı: Soğuktan pek hoşlanmaz, mümkün olduğu kadar sıcak ve ılık ortamlarda yetiştirilmek ister.
Su: Aşırıya kaçmadan ancak hiçbir zaman topraktan nemi eksik etmeden sulanmalıdır.

BANYO


AŞK MERDİVENİ


Toprak: Asitli toprakları tercih eder.
Işık: Pek çok bitki gibi yarı gölge alanlarda sağlıklı gelişim gösterir. Direkt güneş ışığı onun için zararlıdır.
Isı: Yazın en çok 30°C’de, kışın ise en düşük 10°C’ye kadar dayanabilir.
Su: Nemli ortamlardan hoşlanır. Yazın bolca sulayın, kışın ise sulamayı azaltın.

AFRİKA MENEKŞESİ


Toprak: Nötr veya çok az asitli toprak idealdir.
Işık: Yarı gölge ya da hafif güneşli yerleri sever.
Isı: Ortalama 22-25°C derecede sağlıklı gelişir. Ani sıcaklık değişiklikleri geç çiçeklenmeye sebep olur.
Su: Hafif nemli ortamları sever. Toprağı nemli tutulmalıdır. Kışın çok su istemez ama yazın bolca sulamanız gerekir.

FİTTONYA


Toprak: Tınlı-kumlu topraklar gelişimi açısından idealdir.
Işık: Gölge yerleri tercih eder, aşırı güneş ışığından hoşlanmaz.
Isı: Ilık ortamlar sağlıklı gelişimi için idealdir. Aşırı soğuk ve sıcak ona iyi gelmez. En düşük 12°C’de dayanıklılık gösterir.
Su: Yazın bol su ister. Kışın ise toprağı nemli kalacak şekilde sulanması yeterlidir.

BARIŞ ÇİÇEĞİ


Toprak: Lifli ve kumlu toprakları tercih eder.
Işık: Gölge ve yarı gölge alanlardan hoşlanır. Direkt güneş ışığını sevmez.
Isı: Gelişme döneminde ortalama 18-20°C sıcaklığa ihtiyaç duyar. Kış aylarında 15°C sıcaklık yeterlidir.
Su: Toprağı kışın nemli tutulmalı, kireçsiz ve ılık suyla sulanmalıdır. İlkbahar ve yazın fazla su ister. Ama toprağını aşırı sulu hale getirmeyin.

YATAK ODASI