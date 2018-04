Hem marifetli, hem klas!

Paylaş

Singer'in yeni dikiş makinesiyle kadınlar yaratıcılıklarını özgür bırakacak

Dikiş dikmek, kendi modasını yaratacak birbirinden güzel tasarımlara imza atmak kadınların en büyük keyiflerinden biri. Dünyada ve ülkemizde birçok ilke imza atan ünlü marka Singer, yeni dikiş makinesi Singer One Plus ile kadınların hayallerini özgür bırakırken, evlerdeki tüm dikiş ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Harfler dahil 231 değişik dikiş ve dekoratif desenin yanı sıra 7 mm zigzag genişliğinde zigzag yapabilen Singer One Plus, desenleri 2 veya 3 kademe uzatabiliyor, tek adımda 6 farklı modelde ve 3 adımda sınırsız uzunlukta ilik açabiliyor. LCD ekranı sayesinde dikiş dikerken kadınlara büyük kolaylık sağlıyor. Dileyenler, yazı yazma özelliği sayesinde tasarımlarına isimlerini yazabiliyor, düğme ya da tercihe göre fermuar dikebiliyor. 2 kademe hız ayarı, pedalsız çalışabilme, dişli düşürme, özel antika ve yorganlama dikiş deseni, iğne aşağı yukarı fonksiyonu, dikiş stoplama düğmesi, çift iğne fonksiyonu, 13 iğne pozisyonu, esnek dikiş, otomatik iplik takma, SwiftSmart iplik takma sistemi ile tek kanaldan tek hareketle iplik takma, Drop&Sew sistemi ile hatasız masura takma, geri dikiş, uzun serbest kol dikişi gibi özellikleri ile makine benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.

Opsiyonel ayaklarla kenar kıvırma, kordonlama, gizli fermuar dikebilme, nervür yapabilme, çift iğne kullanımı ile yan yana paralel dikiş ve dekoratif desen uygulayabilme özellikleriyle her kadın usta terzilere meydan okuyabiliyor. Singer One Plus; kasnak nakışı, çin iğnesi, beyaz iş gibi çeşitli nakış tekniklerini uygulayabilme, opsiyonel iğne kullanımı ile kot, penye, triko dikebilme özellikleri sayesinde de istediğiniz tasarımı rahatlıkla gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Oldukça essiz çalışan Singer One Plus, çekmeceli aksesuar bölmesi, elektronik pedalı, daha geniş ve ergonomik çalışma alanı ile dikiş tutkunu kadınlara büyük kolaylık sağlıyor.