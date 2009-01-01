H&M Home geliyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

H&M Home’un Türkiye’deki ilk mağazası 18 Eylül’de Mall of Istanbul’da açılıyor.

Uzun zamandır merakla beklenen H&M Home’un Türkiye’deki ilk mağazası nihayet açılıyor! Bu sonbaharda H&M Home ile evinizde şiirsel bir romantizm yaratabilirsiniz!

H&M Home koleksiyonları, farklı konseptlerdeki oturma odaları, banyo, mutfak ve yatak odaları ürünlerinden oluşuyor. 2009’da ilk H&M Home mağazası, İsveç, Stockholm’de açıldı. 2009’dan beri online pazarlar ve yeni açılışlar ile hızla büyümeyi sürdürüyor. 2012’de H&M Home, çocuklar ve bebekler için de koleksiyonlar sunmaya başladı. Ayrıca dekoratif ürünler de bu yıldan itibaren koleksiyona dahil oldu. H&M Home Mall of Istanbul mağazası 300 m2 alana yayılıyor ve tüm Home konseptlerini içerisinde barındıracak.

Ürün grupları arasında yastıklar, yastık kılıfları, ev dekorasyonu aksesuarları, havlular, yatak örtülüleri, mutfak dekoratif ürünleri ve daha pek çok ürün yer alıyor...

