İkinci el eşya piyasası her geçen gün büyüyor. İster vintage sevgisi, ister antika aşkı, ister bütçe kısıtı, ister endüstriyelden sıkılma… Sebep ne olursa olsun çeşit çeşit 2. el eşya bulabileceğiniz bir pazar söz konusu artık. İşte ikinci el eşya dünyası.

Vintage merakı, antika sevgisi, orijinal eşya kullanma isteği, düşük gelir düzeyi… İkinci el eşya tercih etmenin birçok sebebi var. Sebep ne olursa olsun ikinci el eşya pazarı her geçen gün büyüyor. Endüstriyel ürünlerin tekdüzeliğinden kaçmak isteyenler, kendi stilini yaratmak isteyenler, tüketim çılgınlığına bir dur demek için yeni ürün almak istemeyenler ya da bütçesi kısıtlı olan gençler, öğrenciler, aileler artık ikinci el eşya pazarlarında, mezatlarda, internet sitelerinde, forumlarda, telefon uygulamalarında buluşuyor. Biz de her geçen gün büyüyen bu pazara sizin için ışık tuttuk.





Endüstriyel tekdüzelikten kurtulmak ve kendi stilini yaratmak isteyenler ikinci el eşya tercih ederek seçeneklerini genişletiyor.





Endüstriyelden Son Çıkış

Artık herkesin salonu tek bir katalogdan çıkmış gibi. Oysa evimiz kendi tarzımızı yansıtmalı. Endüstriyel tekdüzeliğe kendimizi teslim etmemek için yöntem hazır: 2. el eşya. Üstelik “nerede o eski mobilyaların sağlamlığı” diyenleri mutlu edecek ahşap, büyük, kaba, demonte mobilyaları bulabiliyoruz. O eski kadifeler, o canım ahşaplar, o altmışların ucu dantelli gece lambaları, İtalyan örtüler, Fransız kadehler… İhtiyacınız olmasa da içiniz çektiği için aldığınız o ahşap konsol salonunuza çok yakışmaz mı? Yazıyla aranız pek iyi olmasa bile o 1920’lerin daktilosu odanızın köşesini süslese fena mı olur… Bilen bilir ikinci el ev eşyası bir tutkudur; mezatlarda, ikinci el eşya pazarlarında alevlenen.





Sizin İçin Derledik

Feriköy Antika Pazarı,

Dolapdere Bit Pazarı,

Horhor Antikacılar Çarşısı,

Kadıköy Antikacılar Çarşısı,

Balat Mezatları

Mamati Koleksiyon Mezatı (Bakırköy)

Antika ve vintage sevenler, size bir müjdemiz var. Sizin için İstanbul’daki antika pazarlarını derledik. Sıralaması bizden, keyfini çıkarması sizden. Buyurun liste:





Yeni İyidir, Ama İkinci El İse

Peki ikinci el eşya sadece antika demek, vintage demek mi? Modern çizgileri sevenler ikinci el eşya almasın mı? Bunu demek çok büyük ayıp olur doğrusu. Çünkü koskoca bir 2. el eşya piyasası var bu ülkede ve hiç de vintage değil. Diyelim ki mağazada bir orta sehpa beğendiniz. Onun aynısını yarı fiyatına almak istemez misiniz? Birçok kişi artık eskidiği için değil, keyif için eşyalarını yeniliyor. Elden çıkardıkları eşyalar da ikinci el ev eşyası olarak satışa sunuluyor. Hem de artık aracıya gerek kalmadan telefona yüklenen bir uygulama ile alıcı ile satıcı saniyeler içinde buluşuyor. Hem de bu uygulamalarda ya da bu internet sitelerinde artık öyle eşyalar var ki benim diyen mobilya firmasında bulamayacağız çeşitlilik bu uygulamalarda, bu sitelerde. Bu çeşitlilik içinde farklı kombinasyonlar ile kendi stilinizi yansıtmak da size kalıyor.





Modern çizgilerden hoşlananlar da ikinci el eşya dünyasında aradıklarını bulabilirler.





Beyaz Eşya Olur da İkinci Eli Olmaz mı?

Bu kadar mobilya anlattık. Peki beyaz eşyalar? Beyaz eşya fiyatları malum, aldı başını gitti. Ama siz de tıkırdayan buzdolabından, evin içinde yürüyüşe çıkan çamaşır makinenizden, saydam koyduğunuz bardağı beyaza boyayarak kendi sanatını konuşturan bulaşık makinenizden sıkıldınız. Ya da giysi kurutma makinesi denemek istiyorsunuz, ama büyük paralar da vermek istemiyorsunuz. Onun da kolayı var. İkinci el eşya piyasasının çok büyük bir bölümünü beyaz eşyalar oluşturuyor. Siz de ikinci el ev eşyası satılan sitelerden, uygulamalardan hatta sokağınızdaki spotçudan rahatlıkla aradığınız buzdolabını bulabilirsiniz, hem de mağaza satış fiyatının yarısına. Ancak uyarmakta fayda var. Mağazaya kıyasla çok ucuza alacak olsanız bile yine de beyaz eşya olduğu için önemli sayılabilecek bir meblağ ödeyeceksiniz demektir. Paranızın boşa gitmemesi için alacağınız modeli internette araştırmanız, ortalama ömrünün ne olduğunu öğrenmeniz, satıcının neden elden çıkardığını satıcıya sorarak öğrenmenizi muhakkak tavsiye ederiz.





