İlaç niyetine bir dilim kavun

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Bu sıcak günlerde soğuk bir dilim kavuna kim hayır diyebilir ki? İşte kavuna dair bilgiler ve bu lezzetli meyvenin faydaları...

Mis kokulu kavun, kabakgiller ailesinin bir üyesi. Latince adı Cucumis Melo, anavatanı Orta Asya. Ilıman iklimlere aşık, tek yıllık otsu bir bitki. Sarı çiçekleri olan bu meyvenin aslında pek çok türü var. Ülkemizde yetişen başlıca türleri şunlar: Kırkağaç, Hasanbey, Topatan ve Kantalup. Topatan, Trakya ve İstanbul’da yetişen ince ve sarı kabuklu, dayanıksız bir tür. Günümüzde artık pek fazla yetişmiyor. Kırkağaç ise Topatan’ın aksine dayanıklı ve çok lezzetli. Özellikle Manisa ve çevresi olmak üzere, hemen hemen bütün Ege Bölgesi’nde yetişiyor ve çok seviliyor. Aynı zamanda ihraç edilen meyvelerimizden bir tanesi. Kantalup kavunu, yuvarlak ve kokulu bir tür. Tohumları yurt dışından gelen tür, yine çok sevilenlerden. Bir de Hasanbey kavunu var. Rengi diğerlerine göre daha koyu, hatta siyahımsı. Bu tür ise yazın sonlarında çıkıyor. Kavunun kabuğu hafifçe yumuşamışsa ve güzel kokuyorsa, bu onun tatlı ve olgun olduğunu gösterir. Olgunlaşmamış kavundan, yani kelekten de turşu yapılır.



İLAÇ NİYETİNE BİR DİLİM

Sadece tadı ve kokusunun güzelliğiyle değil, faydalarıyla da meşhur kavun. Antioksidan özelliği var. Kansızlığı gideriyor ve kanı temizliyor. Böbrekleri rahatlatıp kum ve taş dökmeye yardımcı oluyor. Fazla miktarda su içerdiği için vücudun büyük bir ihtiyacını gideriyor ve cilde tazelik veriyor. Kalorisi düşük. A, B ve C vitaminleri barındırıyor. Romatizma ve baş ağrısını dindirmeye yardımcı oluyor. Yatıştırıcı etkisiyle uykusuzluğu giderip rahatlık veriyor. Ancak içinde çok fazla şeker olduğu için, şeker hastaları, ülser ve sindirim sistemi iltihabı olan kişilerin fazla tüketmemesi gerekiyor.



Ev Bahçe Dergisi'nden alınmıştır.