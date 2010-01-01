Bahçeler evlerimizin dekorasyonu kadar önemli. Bahçe düzenlemesi yapmadan önce size ilham verebilecek 10 Instagram hesabını derledik. Sukulent bahçelerinden, dikey tarıma, Türkiye’den ve dünyadan farklı örneklere bahçeyle ilgili aradığınız tüm detaylar bu hesaplarda.

Bahçeler evlerimizin nefes alan ve yaşayan parçaları. Her bahçenin farklı bir atmosferi ve toprak yapısı vardır. Bahçe düzenlerken evle beraber bir bütün olarak düşünmek gerekir. Bahçeye açılan pencere ve kapılar bu düzenlemenin bir parçasıdır. Bahçe düzenlemesi yaparken bazen aşırıya kaçılır. Bahçenin her noktasını çiçeklerle doldurmak yanlış bir tercih olabilir. Bahçenin kendine özgü havasını yok eder. Boş alanları simetrik olarak bölmek, bahçenizi güzelleştirirken bitkilerin daha çok göze çarpmasını sağlar ve bir bütünlük oluşturur. Bahçenizi düzenlemeden önce size ilham verecek 10 instagram hesabına gelin birlikte göz atalım.





amazingsucculents



Her çeşit sukulenti bulabileceğiniz bir hesap amazingsucculents. Bin bir çeşidinin paylaşıldığı bu hesabı inceledikten sonra bahçenizde sukulent yetiştirmek için dayanılmaz bir istek duyacaksınız. Sukulentler son yıllarda hem ev içinde hem de bahçelerde oldukça sık rastladığımız bitkiler. Çok fazla su istememeleri, kendi gövdelerinde su depolayabilmeleri sayesinde bakımı en kolay bitkilerden. Güneşi çok sevmeyen sukulentleri bahçenizin az güneş alan bölgelerinde değerlendirebilirsiniz.









theplanthcharmer



Khaled Majouji’ye ait hesapta dikey tarımın birbirinden güzel örnekleriyle karşılaşacaksınız. Bahçenizde kendi sebze ve meyvelerinizi yetiştirmek istiyorsunuz ve yeterli alanınız yok. Öyleyse bu hesabı mutlaka inceleyin. Khaled’in bulduğu akıllıca çözümlere hayran kalacaksınız.





seedtostem

Tohumdan köklere ve fidana uzanan yolculuğu gösteren bir hesap seedtostem. Mermer, doğal taş ve çeşitli objelerin bitkilerle meydana getirdiği tasarımları çok yaratıcı. Bahçeniz için klasik saksılardan ve objelerden sıkıldıysanız bu hesabı incelemenizi tavsiye ederiz.





mossingarden

Mossingarden çeşitli bahçelerden örnekler sunulan bir hesap. Ayrıca hesabı incelediğinizde ilham alabileceğiniz birbirinden ilginç teraryum örneklerine rastlayacaksınız.





minyaturbahceler

Genellikle evlerde süs için kullanılan minyatür bahçeler için farklı bir önerimiz var. Bahçenizdeki süs havuzlarının kenarlarında kullanabilirsiniz. Bahçenizi yansıtan minyatür bahçeyi bu hesaptan kolaylıkla seçebilirsiniz.





benimgüzelevim

Benimgüzelevim Türkiye’nin farklı noktalarından farklı bahçeleri bir araya getiriyor. Bahçeler içinde gezerken aynı zamanda Karadeniz’in tertemiz havasını solur gibi, Ege’nin güneşini tenimizde hisseder gibi oluyorsunuz.





plantbypackwood

Bitki yetiştirmek konusunda adeta ilham veriyor plantbypackwood. Her çeşit yeşil yapraklı bitkiye rastlayabileceğiniz hesapta dar mekanlarınızı saksılarla nasıl bahçelere dönüştürebileceğinizin güzel örneklerini sunuyor.





conservartory_archives

Bahçeler ile evler arasındaki sınırı kaldıran hesap desek yeri. Oturma odanızın bir bahçe olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Cevabınız hayırsa, conservatory_archives’ de mümkün olduğunu kanıtlayan birçok görselle karşılaşacaksınız.







safirpeyzaj

Safirpeyzaj’ta bahçenizi düzenlerken taşları nasıl kullanacağınız üzerine harika detaylar bulabilirsiniz. Simetri yaratmak ve bahçenin asıl başrolleri olan bitkileri ön plana çıkarmak için çeşitli fikirler edineceksiniz.





bahce.dekorasyonu

Bahçenizin düzenlemesi ile dekorasyonun önemini vurgulayan bir hesap. Bahçe dekorasyonunda kullanılan mobilyalardan kullanım alanları içinde çeşitli örnekler veren bu hesaba bahçe mobilyanızı seçmeden önce mutlaka bir göz atın.



