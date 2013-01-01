İşinize güzel koku karıştırın

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Koroplast’ın lavanta, limon ve çilek çöp torbaları yenilenen desenleri ile dikkat çekiyor.

Bugünlerde bahçe işleri arasında çim biçme, dökülen yaprakları toplama, solan çiçekleri temizleme gibi görevleriniz arttı değil mi? Bu işlemleri yaparken de bahçede çöp torbasına çok ihtiyaç duyulur.



Koroplast’ın lavanta, limon ve çilek çöp torbaları yenilenen desenleri ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda çöplerin kötü kokmasını da engelleyen kokulu çöp torbalarının yeni desenleri sayesinde artık çöpler güzel görünecek.