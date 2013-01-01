Komple temizliğin ipuçları

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Evinizin havasını tazelemek için bunları yapabilirsiniz!

1 Halılar nefes alsın

Halı ve kilimlerinizin tozlarını alıp toplayın. Onları balkona çıkarın ve birkaç saat orada bırakarak havalandırın. Havalandırırken balkon korkuluğuna da düşmeyecek şekilde asabilirsiniz.



2 Buzdolabını temizleyin

Buzdolabınızın içindeki kullanım tarihi geçen ürünleri, atılması gerekenleri atın. Atmayacaklarınızı da bir kenara yerleştirin. Rafları çıkarıp ıslak bir bez veya süngerle içini silin. Rafları da yıkayıp kurulayıp tekrar buzdolabının içine yerleştirin. Kapı kolu ve yüzeydeki parmak izlerini temizleyin. Küçük bir kavanozun içine karbonat koyup kapağı açık bir şekilde buzdolabına koyarsanız içerideki kötü kokuları çekecektir.



3 Masa ve sehpaların dağınıklığına son verin

Masa ve sehpa üzerindeki dergileri, uzaktan kumandaları, tabletinizi yerlerine kaldırın. Üzerlerine renkli örtüler serin. Vazo içerisinde çiçekler ya da renkli cam kaselerde meyveler yerleştirin.



4 Temizlik bezlerini dezenfekte edin

Temizlik bez ve süngerlerinizi bakteri ve mikroplardan arındırın. Yaklaşık 4 litre suyun içine 1 fincana yakın çamaşır suyu koyun, temizlik bezi ve süngerlerinizi bu suyun içinde 5 dakika bekletin.



5 Köşe bucak temizleyin

Evinizi köşe bucak temizleyin. Özellikle de duvarların birleştiği köşe noktaları. Buralar toz ve kırıntıların birikmesi için ideal yerlerdir. Normal temizlik sırasında atlayabileceğiniz bu alanları bahar temizliği sırasında en küçük noktasına kadar temizlemeyi unutmayın.



6 Fırını atlamayın

Fırınınızın tabanındaki lekeler çalıştırdığınızda koku ve duman yayabilir. Eğer temizlemek için az zamanınız varsa kötü lekelere odaklanın. Metal bir spatula ile gevşek parçaları sökün. Eğer az leke kalıyorsa silin. Eğer temizlenmediyse lekenin üzerine amonyak püskürtün. Sonra üzerine karbonat dökün ve 5 dakika bekletin. Birkaç damla beyaz sirke ekleyin ve sünger ile ovun. Sonra temiz ve ıslak bir başka sünger ile silin.

