Evinizin havasını tazelemek için bunları yapabilirsiniz!
1 Halılar nefes alsın
Halı ve kilimlerinizin tozlarını alıp toplayın. Onları balkona
çıkarın ve birkaç saat orada bırakarak havalandırın.
Havalandırırken balkon korkuluğuna da düşmeyecek
şekilde asabilirsiniz.
2 Buzdolabını temizleyin
Buzdolabınızın içindeki kullanım tarihi geçen ürünleri,
atılması gerekenleri atın. Atmayacaklarınızı da bir kenara
yerleştirin. Rafları çıkarıp ıslak bir bez veya süngerle
içini silin. Rafları da yıkayıp kurulayıp tekrar buzdolabının
içine yerleştirin. Kapı kolu ve yüzeydeki parmak
izlerini temizleyin. Küçük bir kavanozun içine karbonat
koyup kapağı açık bir şekilde buzdolabına koyarsanız
içerideki kötü kokuları çekecektir.
3 Masa ve sehpaların dağınıklığına
son verin
Masa ve sehpa üzerindeki dergileri, uzaktan kumandaları,
tabletinizi yerlerine kaldırın. Üzerlerine renkli örtüler
serin. Vazo içerisinde çiçekler ya da renkli cam kaselerde
meyveler yerleştirin.
4 Temizlik bezlerini dezenfekte edin
Temizlik bez ve süngerlerinizi bakteri ve mikroplardan
arındırın. Yaklaşık 4 litre suyun içine 1 fincana yakın çamaşır
suyu koyun, temizlik bezi ve süngerlerinizi bu suyun
içinde 5 dakika bekletin.
5 Köşe bucak temizleyin
Evinizi köşe bucak temizleyin. Özellikle de duvarların
birleştiği köşe noktaları. Buralar toz ve kırıntıların birikmesi
için ideal yerlerdir. Normal temizlik sırasında atlayabileceğiniz
bu alanları bahar temizliği sırasında en
küçük noktasına kadar temizlemeyi unutmayın.
6 Fırını atlamayın
Fırınınızın tabanındaki lekeler çalıştırdığınızda koku ve
duman yayabilir. Eğer temizlemek için az zamanınız varsa
kötü lekelere odaklanın. Metal bir spatula ile gevşek
parçaları sökün. Eğer az leke kalıyorsa silin. Eğer temizlenmediyse
lekenin üzerine amonyak püskürtün. Sonra
üzerine karbonat dökün ve 5 dakika bekletin. Birkaç
damla beyaz sirke ekleyin ve sünger ile ovun. Sonra temiz
ve ıslak bir başka sünger ile silin.