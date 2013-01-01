Marin Serisi ile yaz sofralarınız şenleniyor

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Yeni sezonda sofralarda deniz temalı ürünler ön planda

Marin Serisi bahar ve yaz günlerinde mutfağınıza denizlerin ferahlatıcı havasını, narin tasarımları ve mavili renkleri ile sofralarınıza şıklığı getiriyor. Deniz aşıklarına her daim sofralarında deniz tutkularını yaşamasına olanak veren tek kişilik yemek takımları sadece bir tık uzağınızda…



Porselensepeti.com’da bulabileceğiz Marin serisi ile siz de sevdikleriniz için hazırlayacağınız özel sofralara farklı bir kimlik ve tarz kazandırabilirsiniz. Ayrıca, Porselensepeti.com’da yemek, içecek, cam, dekorasyon, pişirme, hediyelik, tek parça, temalı ve kurumsal gruplarına ait tüm ihtiyaçlara uygun ürünler yer alıyor. Ateşe dayanıklı porselen tencerelerden, puzzle setlere; çatal-bıçak takımlarından vazo ve şekerliklere kadar yüzlerce koleksiyon, Porselensepeti.com’da tüketicilerin beğenisine sunuluyor.