Mekanlarda sadeliğin göz alıcı gösterisi

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VİKO, Trenda Metal serisinin yalın tasarımı ve minimal formu ile mekanlara ayrıcalık ve konfor katıyor

Trenda Metal; krom, inox, gold, antik ve parlak siyah olmak üzere 5 farklı renkte metal çerçeve seçeneği sunuyor. Metal yüzeyin parlaklığı ve Trenda’nın şık çizgilerini bir araya getiren Trenda Metal; ayrıca gümüş, beyaz, saten, bronz, antrasit, füme ve siyah kapak alternatifleriyle isteğe göre de tamamlanabiliyor. Tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve ikili sıva altı çerçevelerle anahtar ve priz tercihlerinde ince zevklere seslenen Trenda Metal, zarif duruşuyla ön plana çıkıyor.

Trenda Metal ile çocuklar güvende…

Trenda Metal’de tüm prizler “çocuk korumalı” olarak üretiliyor. Böylece keşfetmeyi seven çocukların bile, priz deliklerine sivri cisimler sokması engellenip, en üst seviye güvenlik sağlanıyor.

Elektronik ürünlere Trenda Metal dokunuşu…

Akım korumalı Pro Dimmer serisi, nötrlü-nötrsüz hareket sensörleri (5m-8m), termostatlar (Analog - Programlanabilir Dijital), jaluzi kumanda anahtarlarını da içeren elektronik ürünlerle Trenda Metal, sürdürülebilir bir gelecek için güvenlik, konfor ve enerji tasarrufu beklentilerine de komple çözüm sunuyor.