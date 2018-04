Modern karma Bodrum Yalıkavak'ın muhteşem manzarasına hakim, minimal ve modernist bir dekorasyonun vurgulandığı eve konuk oluyoruz..

Rana KorgülKadir AşnazBodrum Yalıkavak’taki Karma Evleri, 24 adet yaşam biriminden oluşan, yaklaşık 5 yıllık bir site. Ankara’daki Hayalgücü Tasarım sahipleri İlhan & Ayça Kesmez tarafından tasarlanmış olup ulusal ve uluslararası sergilere katılmış bir proje.Tüm Karma Evleri dairelerinin iç mekan konsept tasarımı S.A.R. Tasarım Mimarlık sahibi A. Ebru T. Teke tarafından yapılmış. Ana çerçeve olarak bu tasarım kullanılmış olup, diğer detaylar ev sahiplerinin tercihleri doğrultusunda şekillenmiş. “Bu evi dekore ederken genel mimarinin modernist yaklaşımı çerçevesinde kararlar verildi. Eve ilk girildiğinde her şey yeni ve bakımlıydı çünkü site zaten yeniydi. İç mimarisinde yıkım-dökümlü değişiklikler yapılmadı ve orijinal plana sadık kalındı” diye anlatmaya başlıyor Teke ve “Genel mimari konseptte güçlü mekan vurguları yer alıyor. Doğal malzeme kullanımı yapının güçlü mekansallığına katkıda bulunuyor. Duvarlara sanat eseri gibi el işçiliğini yansıtan ve mekana değer katan brüt beton ve özel tirfil sıva uygulaması yapıldı. Dış mekanlardaki siyah doğrama-beyaz duvar renk uyumu içeride de devam ettirildi. Ayrıca kadifemsi bir efekt veren özel mat boyalar evde uygulandı. Renk olarak mavi dekoratif İtalyan seramik ürünlerine yer verilirken tüm zeminlerde şaşırtma desen kullanılarak seramik kaplandı. Aynı ürün ıslak mekanlarda da belli bir kota kadar uygulandı” diye ekliyor.Mobilyalarda beyaz mat lake kullanılmış. Aralarda mat cilalı doğal ahşap kaplamalı ürünler de görülüyor. “Bu evde ev sahiplerinin bar yerine masa kullanımı, minimum dekoratif öğe kullanımı istekleri değerlendirildi. Ahşap üretimler haricindeki koltuk, masa ve sandalyaler, dekoratif seramik ürünlerin tümü İtalya’dan geldi. Ev sahiplerinin İtalya seyahatlerinde seçtikleri ürünler kullanılmış oldu. Ahşap üretimler ve perdeler için yerel firmalar ile çalışıldı. Evin aydınlatma sisteminde genelde tek ürün yerine derinlik hissi veren sıva üstü noktasal aydınlatma ürünleri kullanıldı. Kişi kullanımın göre de yönü değiştirilebiliyor. Yatak odalarında black-out stor ve tül paneller tercih edilirken, yaşam alanında black-out kumaşından çekme perdeler kullanıldı. Evin genel konseptinde çok farklılık yapılmadığından Mart 2013’te dekorasyon tamamlanmış oldu. Evde sanat eseri adına ressam Sait Mingü’nün suluboya çalışmaları bulunuyor” diyor mimarımız.Evin terasa dönüşebilen balkonu sayesinde, eve girer girmez büyüleyen manzaraya tümüyle odaklanılıyor ve her an keyfe dönüşüyor. “Genel olarak Karma Evleri konseptinde tablo olarak sunulan manzaranın her yanınızı sarmasını hedefledim ve fonksiyonelliği maksimize ettim. Yaklaşık 15 senedir mesleğin içindeyim. Benim için, dingin ve güçlü mekanların yaratılması çok önemli. Şu sıralar gündemimde iç mimari ofis projesi, iki ev renovasyonu ve Bodrum’da yeni başlayacak dört ev projesi var...” diyerek sözlerini tamamlıyor Teke.