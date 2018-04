NIKE+'tan sporculara özel uygulamalar

NIKE+ Ecosystem, sporcuları motive ederek performanslarını geliştirmesini sağlıyor.

Nike, sporcuların performanslarını geliştirmek için uzun süredir teknolojiden ve dijital dünyadan yararlandığının farkına vararak fitness ve koşu alanında geliştirdiği programlarla en uygun çözümü sunmaya devam ediyor. Nike+ Running ve Nike+ Training Club aplikasyonundan oluşan“Nike+ Ecosystem”, dünya üzerinde 30 milyon sporcuya kendilerini geliştirebilecekleri, insanlarla etkileşim halinde olabilecekleri ve sınırlarını durmadan geliştirecekleri bir platform sunuyor.



NIKE+ TRAINING CLUB APP

Nike Training Club oluşumunun dijital dünyadaki yansıması olan aplikasyon, istedikleri yerde spor yapmak isteyen 15 milyondan fazla insanı bir araya getiriyor. N+TC aplikasyonunun mimarlarından Marie Purvis, uygulamada yer alan önerilere ve programlara sadık kalan sporcuların amaçlarına hızla ulaşabileceğini söylüyor. Programın kadın sporcuların bilgilenerek kendilerini daha iyi motive etmelerini sağlayacak fitness önerileri ve mesajları içerdiğini vurguluyor. Akıllı telefonlar aracılığıyla her an her yerde spor yapma ve kişisel gelişim hakkında bilgi edinme olanağı sağlarken sporcular için kişisel antrenör görevi üstleniyor. Tüm vücudu çalıştıran programlarıyla, her seviyede kişisel fitness eğitimi veriyor. NTC’de Maria Sharapova ve Skylar Diggins gibi Nike Training Club profesyonel sporcuları tarafından geliştirilen 15′er, 30′ar ve 45′er dakikalık 115’den fazla antrenman türü bulunuyor. Uygulamayı kullanan sporcular, 1 aylık düzenli programdan ya da formda kalmak üzere kendilerinin belirleyeceği kişişel programlardan yararlanabiliyor. Böylece herkes belirli bir spor rutinine ve düzenli yaşama sahip oluyor.



NIKE+ RUNNING APP

Kadın koşuculara yönelik geliştirilen Nike+Running aplikasyonu 5K’dan maraton koşusuna kadar farklı amaçlara yönelik kişisel programlarla sporculara kendilerini geliştirebilecekleri ve amaçlarına ulaşabilecek bir ortam yaratıyor. Akıllı telefonlarda yer alan mobil uygulama, GPS teknolojisinden yararlanarak koşu haritalarını kullanıcıyla paylaşıyor. Koşu durumu, mesafe bilgileri ve sporcunun gelişimi gibi farklı bilgiler eş zamanlı takip edilebiliyor. Nike+ Challenges özelliğiyle kullanıcının ulaştığı başarıları sosyal medya mecralarında paylaşmasına; arkadaşlarının ise bu bilgileri görerek yorumlar yapmasına ve kullanıcıyı motive etmesine olanak sağlıyor. Kullanıcı, motivasyonunu koruyarak koşusunu bitirmek için istediği şarkıları da bu özellik sayesinde dinleyebiliyor. Yalnızca iphone’larda yer alan Nike+ Coach özelliği ise 5K’dan maraton koşusuna yönelik başlangıç, orta ve ileri seviyede farklı programlar sunuyor.



Bir uygulamadan daha fazlası...

-N+TC uygulaması, dünya ülkelerinin %94’ünde kullanılarak dikkatleri üzerine çekiyor.

-2014’ün ilk çeyreğiyle 2013’ün ilk çeyreği arasında karşılaştırma yapıldığında günlük antrenman program sayısında %86’lık bir artış görülüyor.

-2013 yılında 2012 yılına göre Nike+ Running uygulamasını kullanan kadın koşucularda %83 oranında artış görülüyor.

-Kadın sporcuların %80’i, N+TC’ye Nike+ Running uygulamasını da ekleyerek kendilerine özel 4 haftalık program oluşturuyor.