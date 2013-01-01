Pencerelerin önü şenlensin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaz geldi, etraf iyice çiçeklendi. “Keşke bir bahçem olsa” diye iç geçirmeyin. Sepet ve saksılarla pencere önlerini renklendirebilirsiniz...

Doğa iyiden iyiye canlanmaya başladı. Renkler kendilerini gösteriyor bir bir. İşte tam da bu aylarda “Bir bahçem olsaydı neler dikerdim neler” diye düşünüyor insan. Her zaman söylediğimiz gibi, çiçek yetiştirmek için bahçeye ihtiyacınız yok. Pek çok çiçeği saksılara davet edip, balkonunuzu hatta pencere önlerinizi mini bir bahçeye çevirebilirsiniz. Saksı alternatifiniz de çok. Renk renk galvaniz saksılar çok şık görünecektir. Sadeliği seviyorsanız, ahşap saksılar sizin için uygun. Plastikler kötü görünüyor diye üzülmeyin; çeşitli formlarda rengarenk plastik saksılar kullanabilirsiniz. Toprak saksılar ise çok şık bir hava katacaktır, emin olun. Ya sepetler içinden sarkan çiçeklere ne dersiniz? İşte size alternatifler…



