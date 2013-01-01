Perde terimleri

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Perdenizi yenileyecekseniz, bu terimlerin anlamlarını bilmelisiniz.

Ambrance: Üzerinde ahşap yada metalden yapılmış figürlü rozetler bulunan perde aksesuarı. Broçol ve kuşak gibi süslemeleri üzerinde taşır.

Atkı: Motif yaratmak için, çözgü iplerinin arasından, üstten ve alttan el ile geçirilen iplikler.

Biye: Kumaşların kenarına kendi kumaşı veya başka bir kumaştan geçirilen ince şerit.

Drape: Tavan ya da perde aralarında kullanılan kumaştan süsleme dilimler.

Farbela: Tavan ya da perde boruları üzerine kumaştan pililer kullanılarak dikilen süslemeler.

Pili: Perdeleri bollaştırmak amacıyla kumaşı katlayıp üst üste getirerek yapılan kıvrım.

Kapsül: Rustikli perdelerde deliklere takılan aksesuar.

Rustik: Ahşap yada metalden yapılmış perdeleri taşımaya yarayan düzenek.