Perdenizi yenileyecekseniz, bu terimlerin anlamlarını bilmelisiniz.
Ambrance: Üzerinde ahşap yada metalden yapılmış figürlü rozetler bulunan perde aksesuarı. Broçol ve kuşak gibi süslemeleri üzerinde taşır. Atkı: Motif yaratmak için, çözgü iplerinin arasından, üstten ve alttan el ile geçirilen iplikler. Biye: Kumaşların kenarına kendi kumaşı veya başka bir kumaştan geçirilen ince şerit. Drape: Tavan ya da perde aralarında kullanılan kumaştan süsleme dilimler. Farbela: Tavan ya da perde boruları üzerine kumaştan pililer kullanılarak dikilen süslemeler. Pili: Perdeleri bollaştırmak amacıyla kumaşı katlayıp üst üste getirerek yapılan kıvrım. Kapsül: Rustikli perdelerde deliklere takılan aksesuar. Rustik: Ahşap yada metalden yapılmış perdeleri taşımaya yarayan düzenek.