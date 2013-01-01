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Perde terimleri

Perdenizi yenileyecekseniz, bu terimlerin anlamlarını bilmelisiniz.
Ambrance: Üzerinde ahşap yada metalden yapılmış figürlü rozetler bulunan perde aksesuarı. Broçol ve kuşak gibi süslemeleri üzerinde taşır.
Atkı: Motif yaratmak için, çözgü iplerinin arasından, üstten ve alttan el ile geçirilen iplikler.
Biye: Kumaşların kenarına kendi kumaşı veya başka bir kumaştan geçirilen ince şerit.
Drape: Tavan ya da perde aralarında kullanılan kumaştan süsleme dilimler.
Farbela: Tavan ya da perde boruları üzerine kumaştan pililer kullanılarak dikilen süslemeler.
Pili: Perdeleri bollaştırmak amacıyla kumaşı katlayıp üst üste getirerek yapılan kıvrım.
Kapsül: Rustikli perdelerde deliklere takılan aksesuar.
Rustik: Ahşap yada metalden yapılmış perdeleri taşımaya yarayan düzenek.
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