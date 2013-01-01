Piknik keyfine zarif dokunuşlar

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Porselen Sepeti’nden alacağınız ufak yardımlarla, bu yazın en keyifli pikniklerine kolayca hazırlık yapabilirsiniz.

Piknik sepetinizi hazırlamaya başlayın! Bu yaz herkesin büyük keyif alacağı pikniklerin mimarı siz olacaksınız. Yardımcınız ise tabii ki Porselen Sepeti! porselensepeti.com’un pratik, dayanıklı ve zarif ürünleriyle evinizde yakaladığınız şıklığı açık havaya da taşıyabilirsiniz. Üstelik kendi piknik tarzınızı yaratırken, tek kullanımlık plastiklere veda ederek doğaya saygınızı da gösterebilirsiniz. Pikniğe giderken en büyük ağırlığı yapanlar çatal bıçaklardır. Oysaki Kütahya Porselen 30 parça çatal kaşık bıçak seti ince ve hafif tasarımıyla pikniğe çok uygun. Turkuaz, fıstık yeşili, mor, sarı, turuncu ve kırmızı renklerdeki bu setlerin değişik modellerini görmek için piknikten önce Porselen Sepeti’nde bir gezintiye çıkmak yeterli.



Pikniğe giderken kendinizin ve sevdiğinizin favori içeceğini de yanınıza almayı unutmayın. Kütahya Porselen markalı cam su mataralarında hem sıcak, hem de soğuk içecekler rahatça taşınabiliyor. Üstelik bu mataraların cam haznesi, plastik ya da metal tadı oluşmasına müsaade etmiyor; içeceğiniz uzun pikniğin son dakikasına kadar leziz kalıyor. Daha kalabalık gruplar içinse rengarenk Liberty bardak takımları 6’lı setler halinde satılıyor. Su ve meşrubat bardaklarının birbirinden canlı renkleri, pikniğinize neşe katmakla kalmıyor: Bol hareketli ve upuzun piknik sefası süresince kimse kendi bardağını başkasınınkiyle karıştırmıyor. Kütahya Porselen’in yeni nesil sefer tası ile de evde hazırladığınız birbirinden lezzetli mezeleri, dolmaları, börekleri ve hatta zeytinyağlıları rahatça piknik alanına taşıyabilirsiniz. Modern tasarımı ve pratik özellikleriyle çantalı cam saklama kabı, çevre dostu yüksek kalite borosilikat camdan üretiliyor; yiyeceklerin sıcaklık ve soğukluklarını uzun süre muhafaza ediyor. Yine Kütahya Porselen’den vakumlu saklama seti de yemekleri kolayca taşımak için çok kullanışlı.



Kütahya Porselen markalı, keçe Amerikan servisler de kareli piknik örtüsüyle yetinmeyenleri bekliyor. Keçe kolayca temizlenebiliyor; çiçek formundaki detaylar piknik masasına tatlı bir şıklık katıyor. Pikniğe gidecek vakit yaratamadıysanız, ya da gittiklerinize doyamadıysanız, Kütahya Porselen’in Naturaceram serisindeki setler piknik keyfini evinize ya da bahçenize taşıyor. 42 Parça Naturaceram Yaz Seti doğanın renklerine uyum sağlıyor; yemeklere neşe ve renk getiriyor. Üstelik Naturaceram, seramik gibi görünmesine rağmen ürünlerde sır çatlağı oluşmasına müsaade etmiyor, böylece takımlar daha uzun süre sağlıkla kullanılıyor. Bu sette 6’şar adet pasta ve servis tabağı, 6 kişilik çay ve dondurma seti ile meşrubat bardakları bulunuyor.