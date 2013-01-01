Ramazana özel desenler

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Ramazan’a özel desenlerle süslenen kahve fincanlarıyla iftar sonrası kahve keyfi bir başka!

Kütahya Porselen, Ramazan ayına özel bir desenle iftar sonrası kahve keyfinizi renklendirecek kahve fincanı takımları sunuyor. Geleneksel desenleri modern çizgilerle buluşturan Arte Bianco kahve takımı, zarif görüntüsüyle iftar sofralarınızı şıklaştırıyor. Arte Bianco serisinde yer alan kahve fincanları tamamen el yapımı... İki adet kahve fincanı ve iki adet fincan tabağından oluşan 4 parçalık takım, özel kutusunda sunuluyor. Fiyatı ise 135 TL.