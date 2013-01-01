Renkli sofralar

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Kütahya Porselen’in Naturaceram koleksiyonu doğadan ilham alarak tasarlandı.

Modern tasarımlarıyla büyüleyici sofralar kurmanızı sağlayacak “Hasır” serisi unutulmaz davetlerde ve sımsıcak pikniklerde başrolde olacak. Doğadan esinlenerek, günün moda renklerini evlere taşıyan Naturaceram’ın 2014 koleksiyonunda yer alan büyüleyici “Hasır” tasarımları sofraların vazgeçilmezi oluyor. Modern ile zarafeti buluşturan tasarımlar bu bahar pikniklerden şık sofralara kadar her yerde yanınızda olacak. Üstelik bu serinin farklı renklerini bir arada kullanarak sofralarınızı size özel hale getirmeniz de mümkün.

