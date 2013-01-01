İster bahçede isterseniz terasta, balkonda saksılar en büyük yardımcınız. Hacimli, dikkat çeken bitki düzenlemeleri için bu aksesuarlardan uzak kalmayın.

Yapım: Peyzaj Mimarı Selen Okan/EvbahçeBahçe düzenlemesinde farklı boyutlarda bitki, aksesuar kullanmak tasarımınızı zenginleştirir. Bunun için farklı detaylara yer vermelisiniz. Bitki tarhlarını oluştururken, renk ve formunuyumunu ararken farklı boylarda da olmasına dikkat etmelisiniz. Elbette her zaman yan yana kullanmak istediğiniz bitkilerin boyları birbirinden çok farklı olmayabilir. Aynı yüzeyde dikmek zorunda olduğunuz anlarda saksılar kullanarak tasarıma hareket kazandırabilirsiniz. Saksıyı sadece bir aksesuar gibi görmemelisiniz. Unutmayın ki; saksılar doğrunoktalarda kullanılırsa en büyük yardımcınız olabilir. Bahçede genellikle çiçeklik olarak tercih edilen saksı uygulamalarını bitki tarhlarında, boş duvarları değerlendirmede, kötü noktaları kamufle etmek gibi birçok ihtiyaç anında kullanabileceğinizi unutmayın. Saksı kullanımı elbet sadece bahçe ile sınırlı değil. İster balkon, ister teras gibi farklı alanlarda da bitki düzenlemeleri yapmanız için imdadınıza yetişir.Kullanacağınız alanı belirledikten sonra mekanın tasarımıyla uyumlu model ve malzemeye sahip saksılar seçmelisiniz. Klasik-modern bir tasarıma sahip bahçede provans etkili saksıkullanmanız alanda zıtlık yaratır. Bunun yerine rattan veya düz metal saksılar şık bir görünüm yakalamanızı sağlar. Çiçek tarhları arasında kullandığınız bitkinin rengine uyum gösteren renkli saksı tasarımı tamamlar. Elbette bitkinin formuyla uyumlu saksı modeli kullanmalısınız. Top formlu ortanca için ince uzun saksı kullanımı yanlış olur. Bunun yerine yuvarlak hatlı saksılarda bitkinizi yerleştirebilirsiniz. Saksı düzenlemesinde tek saksı içinde tek tür kullanmak zorunda olmadığınızın altını çizelim. Farklı formlarda birbirini tamamlayan bitkileri aynı saksıda buluşturabilirsiniz. Hatta bu sayede dikkat çeken tasarımlar yaratabilirsiniz. Carex, sardunya ve unutma beni bitkisi bir arada güzel bir görüntü oluşturur.Toprak saksı, doğal görünümlü bahçe planlamasında ideal bir seçim. Farklı noktalarda olan çiçek alanına farklı türler dikebilirsiniz.Bahçede dikkat çekici görüntüler oluşturmak isteyenler büyük hacimli renkli saksıların gücünden yararlanabilir.Fransız bahçelerinden etkilenenlerdenseniz doğal taş saksılar, sütunlar ve aynı renklerde çiçeklerden düzenlemeler oluşturabilirsiniz.Metal konstrüksiyonlarla geometrik formların buluşması sayesinde alışılmışın dışında saksılıkları duvarlara monte edebilirsiniz.‘Kendi saksımı ben tasarlarım’ diyenlerdenseniz ahşap kasalardan katlı çiçeklikler yapabilirsiniz.Küçük saksılara renkli çiçekler dikin ve boş pencere önlerini renklendirin.İnce uzun saksılar içinde formal bitkiler şık görünür, unutmayın.Bahçede yükseltili saksılar kullanarak renkli bir görüntü yakalayabilirsiniz.