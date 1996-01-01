TV sehpaları, salonun merkezine yerleştirilmeleri ve çok görünür olmaları nedeniyle dikkatli seçilmesi gereken ürünlerden. Diğer eşyalarla uyumlu, raflı, sade, montajı kolay, odanın büyüklüğüne uygun sehpalar tercih edilmeli. İşte öğrenmeniz gereken detaylar...

Çok fazla göz önünde olması nedeniyle satın alırken özen gerektiren TV sehpaları, salon mobilyalarını ve dekorasyonunu tamamlıyor. Tasarım kadar fonksiyonelliğin de ön plana çıktığı ürünlerle hem kişisel zevkinizi yansıtabilir hem de hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. TV sehpaları ile ilgili ihtiyacınız olanları öğrenmeye hazırsanız başlayabiliriz...







Raflı ve Çekmeceli Modeller Revaçta

TV sehpaları çok çeşitli ürün yelpazesiyle her zevke ve ihtiyaca hitap etse de özellikle raflı modeller daha çok ilgi görüyor. Evdeki fazla eşyaların yanı sıra salonunuza renk katan dekoratif ürünleri de koyabileceğiniz raflarla yükünüzü hafifletebilirsiniz. Örneğin çiçeklerinizi, fotoğraflarınızı veya biblolarınızı raflarda sergileyebilirsiniz. Üstelik çok sayıda rafla süslenen sehpalar, kütüphane olarak da kullanılabiliyor. Alttaki veya üstteki raflarına en sevdiğiniz kitaplarınızı koyarak salonunuzu daha da güzelleştirebilirsiniz. Çekmeceli modeller ise tüm bu eşyalarınızı etrafta görünmeden saklamanıza imkan veriyor. Karmaşa ve kalabalıktan uzaklaşmak istiyorsanız çekmeceli sehpa alarak salonunuzda daha sade bir tarz yakalayabilirsiniz.





Raflı modeller kitapları, dekoratif eşyaları ya da evdeki fazlalıkları koymak için değerlendirilebilir.





Eşya Uyumu Önemli

Evdeki diğer eşyalarla uyumlu TV sehpaları, salonunuzda keyifli bir atmosfer yaratmak için çok önemli. Çünkü salondaki parçalarla alakasız sehpalar bir süre sonra göz zevkinizi de bozmaya başlayabilir. Ancak bu, illaki tüm mobilyalarınızın aynı renk olması anlamına gelmiyor. Örneğin kahverengi, yeşil veya sarı renklerinin ağırlıkta olduğu klasik bir salonunuz varsa ahşap modellere yönelebilirsiniz. Siyahın ağırlıkta olduğu bir salona sahipseniz koyu renk ve demir detaylı bir sehpa satın alabilirsiniz. Eğer mobilyalarınız ve dekorasyonunuz değişse de çok uzun yıllar kullanabileceğiniz bir sehpa arıyorsanız sade, her yeri kolayca boyanabilen ahşap bir modeli tercih etmelisiniz.





Salon Büyüklüğüne Dikkat

Salonunuzun büyüklüğüne uygun TV sehpaları ile evinizdeki düzeni ve estetiği koruyabilirsiniz. Tabii seçim yaparken televizyonunuzun boyutunu da dikkate almanızda fayda var. Salonunuz küçükse çok büyük ve hantal sehpalar yerine daha minimal alternatiflere göz atmalısınız. Aksi halde salonunuzun kötü görünmesine neden olabilirsiniz. Aynı şekilde büyük bir salona da çok küçük bir sehpa koymamak gerekiyor. Unutmayın ki ister küçük ister büyük bir salonunuz olsun, yerinde düzgün bir şekilde durabilen, sağlam ve kaliteli bir sehpa satın almalısınız. Bu özellikteki TV sehpaları ile muhtemel kazaları ve zararları da önleyebilirsiniz.





Küçük bir salona estetiği bozan hantal sehpalar yerleştirilmemeli.





Montajı Kolay TV Sehpaları

Kolayca montaj edilen TV sehpaları daha zahmetsiz oldukları kadar pratikler de. Böylece montaj işlemi için ayrıca bütçe ayırmanıza gerek kalmaz, her evde bulunan malzemelerle ve biraz da zaman ayırarak kolayca kurabilirsiniz. Üstelik bu, sevdiklerinizle veya tek başınıza yaparken zihninizi rahatlatan eğlenceli bir aktiviteye dönüşebilir! Evden taşınma gibi durumlarda da aynı şekilde rahatça bir başka yere götürebilirsiniz.





Kolay montaj edilen ürünlerle ayrıca bütçe ayırmanıza gerek kalmıyor



