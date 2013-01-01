Sarıp sarmala bahçemi

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Bir kere tanıştınız mı onunla, bağlanıverirsiniz hemen. Narin çiçekleriyle bahçeyi sarıp sarmalar, harika renkler ve romantik dokunuşlar katar.

Yazı: Elif Ergün Tunçer/Evbahçe



İngiliz bahçelerinin en popüler çiçeklerinden biridir Klematis, clematis spp. Ancak ülkemizde de son yıllarda hak ettiği ilgiyi görmeye başladı bu güzel çiçek. Hani “10 parmağında 10 marifet var bu çiçeğin” diyoruz ya bazen, klematis işte tam da öyle. Onlarca türü var; bu sayede hemen her mevsim açan bir türüne rastlayabilirsiniz. Çok iyi bir fon ve vurgu bitkisidir. Sarılıcı bir tür olduğu için pergolanızı, çardağınızı, duvarınızı, çitlerinizi, hatta bahçenizdeki büyük bir ağacı sarıp sarmalar. Onu büyük bir saksı içinde de yetiştirebilirsiniz. Balkon ve terasta da mutsuz olmaz. Çiçeklerini kesme çiçek olarak da kullanabilirsiniz. Formuyla vazolarda da çok şık durur.



