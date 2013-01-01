Franke, pek çok davlumbaz modelini bünyesinde barındıran geniş ürün gamının en farklı üyelerinden Breeze Klimalı Davlumbaz ile havalandırma sistemlerine yeni bir boyut getiriyor.





Hem klima hem de davlumbaz özelliğini bir arada bulunduran Breeze Klimalı davlumbaz ile yaz aylarının en sıcak günlerinde mutfakta geçirilen zaman artık çok daha keyifli.Duvar tipi olarak kullanılan Breeze Klimalı davlumbaz 90 cm genişliği ve paslanmaz çelik ınox yüzeyi sayesinde tasarımı ile de dikkat çekiyor. 10.000 btu ısıtma ve 10.000 btu soğutma gücü ile mutfaklardaki kötü kokuları giderirken ortam ısısını da ihtiyaca göre ayarlamayı sağlayan bu sistem sadece A sınıfı enerji tüketiyor.Çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli üzerinden ayarlanan İntensive özelliği sayesinde ani oluşan kokuları 10 dakika içerisinde giderip otomatik olarak yavaşlayan Breeze klimalı davlumbaz aynı zamanda Auto stop programı ile mutfağa geri dönmeye gerek kalmadan yarım saat içerisinde otomatik olarak kapanmayı sağlıyor. Davlumbazda bulunan 24 saat özelliği ise mekân havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca her saat başı otomatik olarak 10 dakika 100 m3 çekim gücünde çalışıp ortam havasını günlük olarak tazeliyor. Tüm bu özellikleri kullanmak için sadece kumanda paneli değil davlumbaza ait uzaktan kumandası da kullanım kolaylığı ve fonksiyonellik sağlıyor.Baca bağlantısı yapılamayan mutfaklarda kullanılmak için karbon filtre seçeneği bulunan Breeze klimalı davlumbaz bu özelliği sayesinde montaj ve uygulama kolaylığı sağlarken elverişsiz montaj koşulları önemsiz hale geliyor.Davlumbazın alt kısmında bulunan alüminyum filtre üzeri estetik çelik kapak sayesinde ise kirlenmiş filtre görüntüsü ortadan kalkıyor. Bu filtrelerin temizliği için de Filtre değiştirme hafızası özelliğine sahip olan Breeze klimalı davlumbaz alüminyum ya da karbon filtreler kirlendiğinde kumanda panelinden filtrelerin temizlenmesi gerektiğini uyarıyor.715 m3 emiş gücü yanında ısıtma ve soğutma özelliğini bir araya getirip pek çok ihtiyaca aynı anda cevap veren Franke Breeze klimalı davlumbaz ile mutfaklara kumsal esintisi geliyor.