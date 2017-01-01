Sevgililer Günü’ne özel dekorasyon önerileri

Evinizi ufak dokunuşlarla Sevgililer Günü'ne hazırlamak istemez misiniz?

Yılın en aşk dolu günü “Sevgililer Günü” yaklaştıkça etrafı da heyecan sarmış durumda. Vitrinlerin, sokakların ve şehrin insanı adeta sevdiklerini mutlu etmeye çağırdığı bu özel günde, Evmambo uzmanlarından Mimar-İçmimar Zeynep Hatice Akgün, evini ufak dokunuşlarla güzelleştirmek isteyenler için dekorasyon önerilerini sıraladı.



Romantizmin En Önemli Silahlarından: Mumlar

En çok kullanılan aksesuarlar arasında bulunan mumları hem yaratacağı samimi etki hem de yaşam alanınızda oluşturacağı romantik hava için tercih edebilirsiniz. Yatak odasında kullanmak isterseniz, nevresim takımlarınızın renginde irili ufaklı mumları kırık beyaz renklilerle kombinlemeniz oldukça hoş bir görünüm sağlayacaktır.



Çiçeklerle Evinizi Canlandırın

14 Şubat deyince çoğumuzun aklına kırmızı güller gelse de kendinizi sınırlamak yerine sevgilinizin sevdiği çiçekleri kullanmak doğru bir tercih olacaktır. Daha dikkat çekici bir görünüm için evinizde bulunan eski bir vazoyu tül ve kurdele ile dekoratif hale getirip, çiçeğinizin aranjmanını kendiniz yapabilirsiniz.



Yatak Odanızda Basit ama Etkili Değişiklikler Yapın

Bu anlamlı güne özel nevresim takımınızı yenilemeniz yatak odanızda basit ama etkili bir değişiklik yaratacaktır. Pembe veya gül kurusu tonlarında saten bir nevresim takımı tercih edilebilirsiniz ancak göz yormaması açısından çok büyük desenli takımları kullanmamaya özen göstermelisiniz.



Sofralarınıza Aşkı Yansıtın

Günün anlamına uygun ellerinizle yapacağınız aşk ve lezzet dolu yemeklere ilave olarak masanızı çiçekler ve kuru yapraklarla süsleyebilir, mumlarınızı kristal camlı ihtişamlı şamdanlara yerleştirebilirsiniz. Kristal renkli cam kadehler, gümüş suplalar, pembe ipek ve dantel detaylı peçeteler masanızı güzelleştirecek detaylardan… Romantik ve yumuşak bir müziği de unutmayın.