Stil sahibi rahatlık

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Avustralya'nın Palm Beach bölgesinde konumlanan şık ve özenli yazlık evlerden birindeyiz. Ahşap ve beyazın hakim olduğu evin, Hamptons stili iç mekan tasarımı Jaette Stritt ve mimar Alex Stritt imzası taşıyor.

* EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.



Yaklaşık 400 metrekarelik taban alanına sahip bu iki katlı yazlık ev, konforu elegan bir stil anlayışı içerisinde ev sahiplerine sunmayı başarıyor. İçerisinde bir paviyon /kulube ve bir ardiye kulübesinin bulunduğu geniş bahçe, yaklaşık 2-2.5 metrelik yüksek şimşirler ve palmiye ağaçlarıyle çevrelenmiş. Duvar veya ahşap çit yerine bitkilerden tercih edilen bu çevreleme bahçeyi olduğundan daha geniş ve ferah bir görünüme kavuşturmuş. Evden paviyona giden yolun pergola ile gölgelendirilmesi, bahçenin yılın önemli bir kısmında güneş aldığının bir göstergesi adeta. Bahçeden içeriye bir akış hissi var. Bahçenin nerede bitip nerede başladığını anlamadığınız geniş bir veranda ile iç mekana ulaşılıyor. Evde rahatlığın üst düzeyde tutulduğu ve metrekarelerin mobilyalarla kapatılmak yerine sade ve ferah bir boşluk yaratıldığı ilk bakışta anlaşılıyor.



