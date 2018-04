Su bazlı pratik ferahlık!

Gizli Bahçe Su Bazlı Oda Spreyi ürünleri,150 ml’lik avuçiçi pratik şişesiyle satışta

Gizli Bahçe’nin evde, ofiste, aracınızda avuçiçi pratik şişesiyle pratik ferahlık sunan 3 yeni su bazlı oda spreyi, 150 ml spreyli şişesinde yalnızca 2 TL satış fiyatıyla shop.eyupsabrituncer.com adresinde tüketicilerle buluşuyor. Gizli Bahçe Su Bazlı Oda Spreyi ailesine yeni eklenen Gizli Bahçe Bahar Tazeliği, Gizli Bahçe Kavun Mucizesi ve Gizli Bahçe Japon Kiraz Çiçeği ürünleri, serinin ilk üyesi olan Gizli Bahçe Okyanus Ferahlığı gibi halı, perde, yatak örtüsü, çamaşır ve kumaş gibi yüzeylerde, otomobillerde, güzel bir koku sağlamak için, ortamdaki istenmeyen kokulara karşı, yaşanan tüm mekanlarda güvenle kullanılabilir. Dört farklı kokusu ve pratik ambalajı ile bulunduğunuz her ortam için kullanım kolaylığı sağlarken, uzun süren kalıcı ve hoş kokulu ortamlar sunar.



Japon kiraz çiçeği su bazlı oda spreyi

Kiraz ağaçları ile dolu bir bahçenin içinden geçtiğinizi hissettiren Gizli Bahçe Japon Kiraz Çiçeği Spreyi, yaşanan tüm mekanların hoş kokmasını sağlayarak doğanın taze nefesini bulunduğunuz ortama getirir. Canlandıran ve yenileyen koku profilinin ruhunuzu, bedeninizi ve tüm çevrenizi sardığını hissedeceksiniz.



Kavun mucizesi su bazlı oda spreyi

Küçük sarı kavunların enfes kokusunu anımsatan Gizli Bahçe Kavun Mucizesi Oda Spreyi, hoş kokulu bir ortam sunarak yazın tüm sıcaklığını hissettirir. Tazeleyici ve enerji verici koku profili zihninizi arındırırken, kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur.



Bahar tazeliği su bazlı oda spreyi

Baharın en taze çiçeklerinin kokusunu sunan Gizli Bahçe Bahar Tazeliği Oda Spreyi, yaşanan tüm mekanların hoş kokmasını sağlayarak doğanın taze nefesini hissettirir.



Gizli bahçe okyanus ferahlığı

Bırakın dalgaların egzotik köpükleri sizi her şeyden uzak, bir o kadar da huzurla dolu okyanus adalarına götürsün. Kendine has kalıcı bir koku profiline sahip bu şahane koku sizi uzun bir deniz yolculuğuna çıkaracak.