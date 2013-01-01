Taze otlar buraya!

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Taze otları sadece salatalarda kullanmak zorunda değilsiniz!

Maydanoz, nane, fesleğen, kekik, reyhan ya da dereotu... Salata yapacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz! Bu sefer amaç bambaşka!



Malzemeler:

Metal yeşil renkli süzgeç, alüminyum folyo ya da plastik folyo, tahta çubuk şiş, ekose desenli kâğıt karton, siyah fon kâğıdı, tebeşir kalemi, ekose desenli kurdele, küçük makas, yapışkan bant



Yapılışı:

Metal süzgecin içine alüminyum folyo veya plastik folyo yerleştirin. Ardından taze otları süzgecin içine dikin. Otları minik saksılarıyla beraber süzgecin içine de yerleştirebilirsiniz. Küçük etiketler için ekose desenli kartondan dikdörtgenler kesin. Ortasına siyah fon kâğıdından keseceğiniz küçük dikdörtgenleri yapıştırın. Ot isimlerini tebeşir kalemiyle üzerine yazın. Etiketleri çok küçük bir parça yapışkan bantla tahta çubuklara sabitleyin. Ekose desenli kurdeleyi süzgecin kulplarından geçirip süzgeci asın. Küçük bir makası ayrıca süzgecin askısına bağlayın. İşte ot demetiniz hazır!