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Vintage Aksesuarlar İçin Bir Instagram Turu

Vintage Aksesuarlar İçin Bir Instagram Turu

Vintage dekorasyon tutkularının en büyük ilham kaynağı, her biri birbirinden renkli ve zevkli vintage objelerle dolu Instagram sayfaları. Dikkatimizi çeken sayfalara yakından bakmanızı sağlamak ve tasarım fikri geliştirmenize destek olmak istedik.

Geçmiş değerlidir. Hem geçmişe ait olan hem de güzel olan her şey özel bir ilgiyi hak eder. Dekorasyon konusunda bilgisi ve zevki gelişmiş isimler, geçmişle bugün arasındaki ilişkiyi objelerle en harika biçimde kurguluyor. Bazı parçaların zamansız olduğunu en iyi onlar biliyor. Mekanlara, malzemelere ve tasarıma hakim bakış açılarına yakından bakmak istedik. Instagram’ın vintage aksesuarlar konusunda ilham veren sayfalarını listeledik.

Homeunion

Home Union bir New Yorklu, 70’li ve 80’li yılların ruhunu yansıtıyor. Ünlü tasarımcıların özel parçalarına koleksiyonunda yer veriyor.



ellenjgoods

New York'ta küçük bir vintage dekorasyon ve mobilya mağazasının sahibi olan Lynn ve JR'ın hesabı da ilgi çekiyor. Romantik vintage tasarımlara özel bir ilgileri olduğu hemen fark ediliyor. 



Adaptations

Pastel tonlar, pirinç ve ahşap malzemeler… Adaptations, vintage ve modern çizgilerin bir arada nasıl olabileceğini sıcak tasarımlarla özetliyor.



Little House Vintage Built

Bu keyifli sayfaya biraz zaman ayırmanız gerekebilir. “Vintage konsept, bir evi neden gerçek bir ev yapar?” sorusuna cevap vermek için incelenebilir.



counter.space

Toprak tonlarındaki objelerin en güzelleri bu sayfada! Özellikle ahşap ve taşın nasıl bir dekorasyon sanatına dönüştüğünü keyifle izlemek için sayfa kahve eşliğinde gezilebilir.



ShopSuperMarche

SuperMarche, vintage masa üstü objeler, aksesuarlar, sanatsal parçalar ve mobilyalar konusunda sade ama ilham verici fikirlerin adresi. Eklektik stil için de bir ilham kaynağı.



casa__shop

Vintage objelerde çekici olan şey incelik ve nostalji. Modernle uyum içinde olan ya da tamamen zamanda yolculuk yaptıran parçalar… Bazı vintage tutkunlarının vazgeçilmezi de  bunlardan bir koleksiyon oluşturmak.



alexpwhite

Vintage ve modernin iç içe geçtiği mekanlara ve tasarım harikası büyük ve küçük parçalara yakından bakmak isteyenlere alexpwhite sayfasını öneriyoruz.



krbnyc

Antikalar, vintage aksesuarlar, geçmişten süzülüp gelen rengarenk mobilyalar… krbnyc, evine renk katmak isteyen vintage tutkunlarının takip ettiği bir sayfa. 




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