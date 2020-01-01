Vintage dekorasyon tutkularının en büyük ilham kaynağı, her biri birbirinden renkli ve zevkli vintage objelerle dolu Instagram sayfaları. Dikkatimizi çeken sayfalara yakından bakmanızı sağlamak ve tasarım fikri geliştirmenize destek olmak istedik.

Geçmiş değerlidir. Hem geçmişe ait olan hem de güzel olan her şey özel bir ilgiyi hak eder. Dekorasyon konusunda bilgisi ve zevki gelişmiş isimler, geçmişle bugün arasındaki ilişkiyi objelerle en harika biçimde kurguluyor. Bazı parçaların zamansız olduğunu en iyi onlar biliyor. Mekanlara, malzemelere ve tasarıma hakim bakış açılarına yakından bakmak istedik. Instagram’ın vintage aksesuarlar konusunda ilham veren sayfalarını listeledik.





Homeunion

Home Union bir New Yorklu, 70’li ve 80’li yılların ruhunu yansıtıyor. Ünlü tasarımcıların özel parçalarına koleksiyonunda yer veriyor.





ellenjgoods

Adaptations

New York'ta küçük bir vintage dekorasyon ve mobilya mağazasının sahibi olan Lynn ve JR'ın hesabı da ilgi çekiyor. Romantik vintage tasarımlara özel bir ilgileri olduğu hemen fark ediliyor.Pastel tonlar, pirinç ve ahşap malzemeler… Adaptations, vintage ve modern çizgilerin bir arada nasıl olabileceğini sıcak tasarımlarla özetliyor.





Little House Vintage Built



Bu keyifli sayfaya biraz zaman ayırmanız gerekebilir. “Vintage konsept, bir evi neden gerçek bir ev yapar?” sorusuna cevap vermek için incelenebilir.









counter.space

ShopSuperMarche

casa__shop

alexpwhite

krbnyc

Toprak tonlarındaki objelerin en güzelleri bu sayfada! Özellikle ahşap ve taşın nasıl bir dekorasyon sanatına dönüştüğünü keyifle izlemek için sayfa kahve eşliğinde gezilebilir.SuperMarche, vintage masa üstü objeler, aksesuarlar, sanatsal parçalar ve mobilyalar konusunda sade ama ilham verici fikirlerin adresi. Eklektik stil için de bir ilham kaynağı.Vintage objelerde çekici olan şey incelik ve nostalji. Modernle uyum içinde olan ya da tamamen zamanda yolculuk yaptıran parçalar… Bazı vintage tutkunlarının vazgeçilmezi de bunlardan bir koleksiyon oluşturmak.Vintage ve modernin iç içe geçtiği mekanlara ve tasarım harikası büyük ve küçük parçalara yakından bakmak isteyenlere alexpwhite sayfasını öneriyoruz.Antikalar, vintage aksesuarlar, geçmişten süzülüp gelen rengarenk mobilyalar… krbnyc, evine renk katmak isteyen vintage tutkunlarının takip ettiği bir sayfa.