Yatak odalarına sıcak dokunuş

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Karaca Home Yaz Koleksiyonunun en favori parçalarından biri olan Timeless Collection, tasarımı ve şıklığıyla sonsuz bir aşkı çağrıştırıyor.

Yatak odalarının şıklığının en güzel göstergesi olan nevresim takımları, Karaca Home farkı ile her mevsim yeniden yorumlanarak sizlerin beğenisine sunuluyor. Yaza yine muhteşem bir koleksiyonla merhaba diyen Karaca Home’un en yenisi Timeless Collection, keyifli uykularınıza eşlik etmeye hazırlanıyor.



Timeless Collection, yüzde 100 pamuktan üretilmiş olduğu için yumuşacık dokusuyla sizi sarmalarken, tasarımı ve şıklığıyla da göz kamaştırıyor. Su yeşili, pudra, lila ve bej gibi sezonun en moda pastel renklerinden oluşan Timeless Collection’ın barok tarzındaki desenleri de, sonsuzluğunun simgesi oluyor. Kalite ve şıklığı zarafet ile buluşturan Timeless Collection, çift kişilik seçeneğiyle satışa sunuluyor.