Fuga Mobilya'nın Sea Yatak Odası Takımı sade tasarımlardan hoşlananlara göre...
Fuga Mobilya, Sea yatak odası takımıyla sadeliğin asaletinden beslenen
tasarım anlayışını sergiliyor. Kare bölmeli, deri yatak başlığı ve
köşeli kenarlarıyla öne çıkan Sea yatak odası takımı, yere piramit
gövdesiyle uzanan yatak formuyla da modern mobilya anlayışını kendi
tarzıyla yeniden yorumluyor. Köşeli kenar hatlarının, ahşap gövde ve deri
başlık detaylarla buluşmasını sağlayan Sea yatak odası takımı, yatak
başlığına paralel olarak uzanan ışığıyla yatak odalarına aydınlık bir
hava katıyor. Fuga Mobilya’nın diğer yatak odası grupları ile
eşleştirilebilen Sea ile siz de yatak odanıza modern ve şık bir
görüntü kazandırabilirsiniz.