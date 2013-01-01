Yatak odasında modern esinti

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Fuga Mobilya'nın Sea Yatak Odası Takımı sade tasarımlardan hoşlananlara göre...

Fuga Mobilya, Sea yatak odası takımıyla sadeliğin asaletinden beslenen tasarım anlayışını sergiliyor. Kare bölmeli, deri yatak başlığı ve köşeli kenarlarıyla öne çıkan Sea yatak odası takımı, yere piramit gövdesiyle uzanan yatak formuyla da modern mobilya anlayışını kendi tarzıyla yeniden yorumluyor. Köşeli kenar hatlarının, ahşap gövde ve deri başlık detaylarla buluşmasını sağlayan Sea yatak odası takımı, yatak başlığına paralel olarak uzanan ışığıyla yatak odalarına aydınlık bir hava katıyor. Fuga Mobilya’nın diğer yatak odası grupları ile eşleştirilebilen Sea ile siz de yatak odanıza modern ve şık bir görüntü kazandırabilirsiniz.