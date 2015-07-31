Yaza özel indirim

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Kids&Teen'in bebek ve genç odaları şimdi yaz indiriminde!

Kids&Teens’in çocuk ve gençlerin hayal gücüne, farklı kişilik özelliklerine hitap edecek çeşitliliğe sahip, tasarım ürünü çocuk ve genç odası koleksiyonu karne dönemi için iyi bir hediye seçeneği! Üstelik 1 Haziran – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında dilediğiniz bebek, çocuk ya da genç odası takımını %18 KDV indirimi ile satın alabilirsiniz. Ayrıca çocuk ve genç odalarında takımın çalışma masası; bebek odası takımlarında ise hem masa hem tavan aydınlatması hediye…







