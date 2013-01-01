Salon veya mutfağın bir bölümünü çift fonksiyonlu, işlevsel mobilyalarla hem yemek hem sohbet alanına dönüştürün.
Genişleyen masalar ekstra misafirleri sığdırmak için iyi bir
alternatif. Ayrıca katlanıp küçülerek dar alanlara işlevsellik
sunuyor. İki kanattan çekerek açılan, üst tablanın altına kayan
ya da ayrı parça olarak takılanlar piyasada bulabileceğiniz
seçenekler. İki yandan düşey kanatlı modellerse daha çok
mutfak ya da balkonda tercih ediliyor.
Yuvarlak fiskos masalarının geniş modellerini dar alanda
kullanabilirsiniz. Sohbet etmek için kullanışlı bu modelin ortadan
kaide ayaklı alternatifini tercih ediyorsanız kalabalık yemeklerde
hareket alanınız kısıtlanır.
Geçiş alanlarına dikkat. En ideali her kişi için 50 cm’lik alan
ayrılması (yuvarlak masa için 75 cm). Kolçaklı sandalyeler
kullanıyorsanız daha geniş bir alan gerekir. Masa etrafında servis
yapabilecek kadar bir alana da ihtiyacınız olduğunu unutmayın.
Dayanıklı malzeme seçimi çok amaçlı kullanım için en
doğrusu. Üzeri koruyucu yağ ya da balmumu uygulanmış masif
ahşap tablalar çok kullanışlı. Ahşap yerine kumlama ve perdahlı
yüzeyler de tercih edilebilir. Diğer seçeneklerden lakenin restore
edilmesi veya onarılması zordur. Kır evi stilinde taş ya da cam da
kullanışlıdır. Seçiminiz ne olursa olsun mutlaka runner, örtü veya
Amerikan servis kullanın ki ömrü uzasın.