Yemek köşesine işlevine göre seçenekler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Salon veya mutfağın bir bölümünü çift fonksiyonlu, işlevsel mobilyalarla hem yemek hem sohbet alanına dönüştürün.

Genişleyen masalar ekstra misafirleri sığdırmak için iyi bir alternatif. Ayrıca katlanıp küçülerek dar alanlara işlevsellik sunuyor. İki kanattan çekerek açılan, üst tablanın altına kayan ya da ayrı parça olarak takılanlar piyasada bulabileceğiniz seçenekler. İki yandan düşey kanatlı modellerse daha çok mutfak ya da balkonda tercih ediliyor.



Yuvarlak fiskos masalarının geniş modellerini dar alanda kullanabilirsiniz. Sohbet etmek için kullanışlı bu modelin ortadan kaide ayaklı alternatifini tercih ediyorsanız kalabalık yemeklerde hareket alanınız kısıtlanır.



Geçiş alanlarına dikkat. En ideali her kişi için 50 cm’lik alan ayrılması (yuvarlak masa için 75 cm). Kolçaklı sandalyeler kullanıyorsanız daha geniş bir alan gerekir. Masa etrafında servis yapabilecek kadar bir alana da ihtiyacınız olduğunu unutmayın.



Dayanıklı malzeme seçimi çok amaçlı kullanım için en doğrusu. Üzeri koruyucu yağ ya da balmumu uygulanmış masif ahşap tablalar çok kullanışlı. Ahşap yerine kumlama ve perdahlı yüzeyler de tercih edilebilir. Diğer seçeneklerden lakenin restore edilmesi veya onarılması zordur. Kır evi stilinde taş ya da cam da kullanışlıdır. Seçiminiz ne olursa olsun mutlaka runner, örtü veya Amerikan servis kullanın ki ömrü uzasın.



Evim dergisinden derlenmiştir.