Buharlı, kazanlı veya dikey... Yeni bir ütü almayı planlıyorsanız bu önerilerimize bir göz atın.
1. Bir ütüden en büyük beklenti, iyi buhar
vermesi ve bunun karşılığında kırışıklıkları
kolayca açabilmesidir. Ayrıca
hafif olmalı ve ütülenen şeyin üzerinde
rahat hareket edebilmeli.
2. Eğer ütülenmesi gereken çamaşırınız
çok oluyorsa buhar istasyonlu/jenaratörlü
bir ütü; az ise normal buharlı
ütüleri tercih edebilirsiniz. Çamaşırlarınız
çok oluyor ancak haftada birden
fazla ütü yapıyor ve her seferinde
5-6 tane giysi ütülüyorsanız buharlı
istasyonlu ütünün kullanımı sizin için
çok pratik olmayabilir. Ancak haftada
bir biriktirerek ütü yapıyorsanız uygun
olabilir.
3. Buhar istasyonlu ütü tercih ederseniz
ilk bakacağınız özelliği buhar gücü
ve Watt cinsinden ısı gücü olmalıdır.
2400 W bir ütü tercih etmek kırışıklıklar
için iyi olacaktır. Buhar gücü ise bir
püskürtmede uyguladığı buhardır. Sabit
buhar çıkışı en az 35 g/dk şok buhar
gücü de yine en az 90g/dk olmalı.
Bu değerler buhar istasyonlu ütülerde
sabit buhar çıkışı 150 g/dk civarlarında
olacaktır.
4. Temel bir özellik de tabandır. Taban
giysilerin üzerinde kolay hareket
etme, ısıyı iyi iletme, parlama yapmama
gibi önemli niteliklere sahiptir. Bu
yüzden safir taban, glissée veya seramik
tabanlı ütülerin seçilmesi daha uygun
olur. Safir tabanlı ütülerin özelliği
tabanının hiçbir şekilde çizilmemesidir.