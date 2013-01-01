Yeni bir ütü alırken bunlara dikkat

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Buharlı, kazanlı veya dikey... Yeni bir ütü almayı planlıyorsanız bu önerilerimize bir göz atın.

1. Bir ütüden en büyük beklenti, iyi buhar vermesi ve bunun karşılığında kırışıklıkları kolayca açabilmesidir. Ayrıca hafif olmalı ve ütülenen şeyin üzerinde rahat hareket edebilmeli.



2. Eğer ütülenmesi gereken çamaşırınız çok oluyorsa buhar istasyonlu/jenaratörlü bir ütü; az ise normal buharlı ütüleri tercih edebilirsiniz. Çamaşırlarınız çok oluyor ancak haftada birden fazla ütü yapıyor ve her seferinde 5-6 tane giysi ütülüyorsanız buharlı istasyonlu ütünün kullanımı sizin için çok pratik olmayabilir. Ancak haftada bir biriktirerek ütü yapıyorsanız uygun olabilir.



3. Buhar istasyonlu ütü tercih ederseniz ilk bakacağınız özelliği buhar gücü ve Watt cinsinden ısı gücü olmalıdır. 2400 W bir ütü tercih etmek kırışıklıklar için iyi olacaktır. Buhar gücü ise bir püskürtmede uyguladığı buhardır. Sabit buhar çıkışı en az 35 g/dk şok buhar gücü de yine en az 90g/dk olmalı. Bu değerler buhar istasyonlu ütülerde sabit buhar çıkışı 150 g/dk civarlarında olacaktır.



4. Temel bir özellik de tabandır. Taban giysilerin üzerinde kolay hareket etme, ısıyı iyi iletme, parlama yapmama gibi önemli niteliklere sahiptir. Bu yüzden safir taban, glissée veya seramik tabanlı ütülerin seçilmesi daha uygun olur. Safir tabanlı ütülerin özelliği tabanının hiçbir şekilde çizilmemesidir.



Evim Dergisi'nden derlenmiştir.