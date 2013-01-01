Singer, iki yeni model ile hem profesyonel modacılara hem de kendi modalarını yaratan ev hanımlarına büyük kolaylık sunuyor

Singer’in bilgisayarlı dikiş makinesi kategorisinde yer alan yeni Futura serisi dikiş makineleri, bilgisayar bağlantısı ile çalışıyor ve insan müdahalesi olmadan otomatik olarak nakış yapabiliyor. Ayrıca sonsuz uzunlukta nakış deseni işleyebilen sonsuz kasnak sistemi de sadece Singer’in yeni Futura serisini oluşturan Futura XL-420 ve Futura XL-580 modellerinde bulunuyor.Futura XL-420 modeli hanımların dikişte harikalar yaratmasını sağlayacak birçok özelliği ile fark yaratıyor. 30 değişik dikiş ve dekoratif desen, tek adımda 2 farklı modelde ilik açma, alt plakalı özel düğme iliği ayağı, geniş dikiş alanı, elektronik dizlik, programlanabilir iğne kaldırma/indirme özelliği, ekstra yüksek baskı ayağı kaldırıcı, SwiftSmart™ iplik takma sistemi, Drop & Sew™ masura sistemi, dişli düşürme, otomatik iplik tansiyonu, 6 StayBright™ LED lamba ve hız kontrol düğmesi Futura XL-420’nin makine özellikleri arasında. Futura XL-420’nin nakış makinesi özellikleri de modelin üstün teknolojisini ortaya koyuyor. 20 farklı sonsuz tasarım içeren 200 yeni nakış tasarımı, sonsuz kasnak, çoklu kasnak kapasitesi, 2 adet nakış kasnağı, makine nakışı tasarımları, monogram için 5 farklı popüler font, konturlu harfler, tüm tasarımların temel düzenlenmesi, tasarımların dikiş makinesine kolay gönderimi, USB kablosuyla doğrudan bilgisayara bağlantı ve canlı yazılım güncellemeleri FUTURA XL-420’nin nakış makinesi özellikleri… Futura XL-420’nin nakış tasarım uyumluluk formatları ise FHE, XXX, JEF, CHE, HUS, PES, DST, SHV, PEC, EXP, VIP, PCS, PSW & SEW olarak öne çıkıyor.Otomatik iplik kesici, SwiftSmart™ iplik takma sistemi, Drop & Sew™ masura sistemi, elektronik dizlik, programlanabilir iğne kaldırma/indirme, dişli düşürme, otomatik iplik tansiyonu, 6 adet StayBright™ LED lamba özelliğine sahip Futura XL-580 modeli ise 215 değişik dikiş ve dekoratif desen yapabiliyor, 6 farklı modelde tek adımda otomatik ilik açabiliyor.Futura XL-580 modelinin 50 farklı sonsuz tasarım içeren 250 yeni nakış tasarımı, sonsuz kasnak, USB anahtarı, çoklu kasnak kapasitesi, 2 adet nakış kasnağı, makine nakış tasarımları, monogram için 20 farklı popüler font ve canlı yazılım güncellemeleri gibi özellikleri sayesinde hanımlar istedikleri tasarımı kolaylıkla yapabiliyor. Futura XL-58’in nakış tasarım uyumluluk formatları ise FHE, XXX, JEF, CHE, HUS, PES, DST, SHV, PEC, EXP, VIP, PCS, PSW & SEW şeklinde sıralanıyor.