Küçük banyolar düşünülerek geliştirilen Secret Zone, eski zamanların hamamlık adı verilen dolap içindeki banyolarını hatırlatıyor.

VitrA tarafından tasarlanan duş ünitesi, duvara doğru katlanarak dar banyolara ferahlık getiriyor.Açıkken 0,9 m2 yer kaplayan ürünün ihtiyaç duyduğu alan, kapandığında 0,3 m2‘ye kadar düşüyor. Böylece banyoda %70’e yakın yer tasarrufu sağlanıyor.Secret Zone’un duş kabini kapakları, reflekte yapısıyla kapandığında ayna işlevi de görüyor.Bir yanında bornoz asmak için bölme bulunan Secret Zone’un diğer yanındaki cam raflar ise kozmetik ürünleri ve aksesuarları koymak için akıllı ve zarif bir çözüm sunuyor.