Duvar saati duvarlarımıza geri döndü. Hem de çok farklı tasarımlarla. Çok büyük boyutlardaki duvar saatleri ile duvarınıza farklı bir hava katabilir; bir bisikletten, bir plaktan veya eski bir tabaktan kendi dekoratif duvar saatinizi yaratabilirsiniz.

Duvar saati dekorasyonun bir parçası haline geldi. Çeşit çeşit tasarımları ile ev dekorasyonumuzun tamamlayıcısı olmaya adaylar. Farklı renkler, farklı tasarımlar, farklı boyutlar ile her eve her dekorasyona uygun bir duvar saati bulmak mümkün. Biz de farklı duvar saati modelleri ve çeşitlerini bu yazıda sizin için derledik. Peki sizin duvar saatiniz hangisi?





Klasik Tasarım Duvar Saati



Tasarım alanında klasik çizgiler hiçbir zaman değerini yitirmedi. Ama bugün belki de hiç olmadığı kadar değerli. Neden mi? Minimalizm çağında yaşıyoruz. Basit olanın zarafeti ve güzelliği yeniden keşfediliyor. En klasik olanın çekiciliği her geçen gün artıyor. Peki klasik duvar saati dediğimizde neyi kastediyoruz? En klasik çizgilerden, en standart boyutlardan bahsediyoruz tabii ki. Özellikle hareketli duvarların nefes almasını sağlayacak klasik duvar saati; renkli, ahşap ya da duvar kağıdı kullanılmış duvarlar için çok uygun. Klasiğin cazibesini duvarlarında görmek isteyenler için en iyi tercih klasik duvar saati.





Klasik tasarım duvar saatleri özellikle hareketli duvarların nefes almasını sağlayacaktır.





Modern Tasarım Duvar Saati

Dekoratif duvar saati denince akla gelen tasarımlar modern tasarıma sahip duvar saatleri. Özellikle bir kafede otururken dikkatimizi çeken değişik boyutlarda ya da farklı tasarımlardaki duvar saatleri modern tasarım duvar saati olarak bilinir. Dekoratif duvar saati daha çok boş duvarlar için uygundur. Eğer büyük bir duvar saati istiyorsanız evinizin tavanının alçak olmaması önemlidir. Odanızda çok fazla eşya varsa da küçük bir tasarımı tercih etmeniz yerinde olacaktır.





Dekoratif duvar saati daha çok boş duvarlar için uygundur.





Vintage Duvar Saati

Vintage modası hiç geçmiyor. Ahşap, guguklu, sarkaçlı saatler sadece duvarlarımıza estetik getirmiyor, bize de tatlı bir nostalji yaşatıyor. Birçok filmde gördüğümüz, romanlarda tasvir edilen, dedelerimizin anneannelerimizin evlerinde gördüğümüz sarkaçlı duvar saati, birçok antikacıda bulabileceğimiz bir dekorasyon ürünü haline geldi. Sadece sarkaçlı da değil, birbirinden farklı tasarımlar, ahşaptan demire, çelikten pirince değişik metaryallerden yapılmış saatlere ulaşmak mümkün. Eğer vintage duvar saati modelleri ilginizi çekiyorsa en yakın antikacıya bir uğrayın deriz.





Ahşap, guguklu, sarkaçlı saatler sadece duvarlarımıza estetik getirmiyor, bize de tatlı bir nostalji yaşatıyor.





Özel Tasarım Duvar Saati



Tasarım ve geri dönüşüm döneminde yaşıyoruz. Kullanılmayan eşyalardan, farklı materyallerden yapılmış birbirinden farklı duvar saati tasarımları ile karşılaşmak mümkün. Eski bir tabak, bir tahta parçası, çalışmayan bir plak, farklı boyutlardaki duvar aynaları, artık kullanılmayan bir bisiklet yeni saatiniz olabilir. Farklı desenler ve resimlerle süslenebilen duvar saatlerini siz de evinizdeki materyallerle yapabilirsiniz. Hatta led ışıklardan kendi saatinizi oluşturabilir, hem ışık hem saat olarak kullanabileceğiniz eşsiz bir saat elde edebilirsiniz.





Farklı desenler ve resimlerle süslenebilen duvar saatlerini siz de evinizdeki materyallerle yapabilirsiniz.

