Zarafetin çiçeği KALA

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Adının gelin çiçeği olmasına şaşmamak lazım. Zarafeti, görkemi, vakur duruşuyla kalalar bahar ve yaz mevsimlerinde hem bahçelerde boy veriyor hem de davetlerde, düğünlerde, özel yemeklerde ambiyansı güzelleştiriyor.

• Latince Calla sp. olarak anılır. Araceae familyasına aittir.

• Gelin çiçeği, kala ve yoğurt kepçesi gibi isimlerle anılır.

• Çiçekçilikte çok değerli bir bitkidir.

• Köksapları oldukça etli, kalın ve zehirlidir.

• Yaprakları köksaplarından çıkarak öbekler oluşturur. Koyu yeşil renkli, mızrağa benzer yapıda olup oldukça iridirler.

• Kalın sapların üzerinde açan çiçekleri ortalarındaki dilsi uzantılarıyla oldukça ilgi çekicidir.

• Oldukça iddialı ve güzel kesme çiçek verirler.

• Gelişimleri hızlı değildir.

• Bahar ve yaz çiçeğidir.

• Çiçeklerini kış aylarına doğru dökerek dinlenme sürecine girer.



Nasıl bakmalı?

• Çiçeklenmenin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için bitki yılda bir defa dinlendirilmeli. Bu işlem duruma göre yazın veya kışın yapılabilir. 8 hafta dinlendirme yeterli olur, fazlasında yumru açıkta veya kuru toprakta bekletilirse zarar görür.



* Ev Bahçe Dergisi'nden alınmıştır.