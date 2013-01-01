Adının gelin çiçeği olmasına şaşmamak lazım. Zarafeti, görkemi, vakur duruşuyla kalalar bahar ve yaz mevsimlerinde hem bahçelerde boy veriyor hem de davetlerde, düğünlerde, özel yemeklerde ambiyansı güzelleştiriyor.
• Latince Calla sp. olarak anılır. Araceae familyasına aittir.
• Gelin çiçeği, kala ve yoğurt kepçesi gibi isimlerle anılır.
• Çiçekçilikte çok değerli bir bitkidir.
• Köksapları oldukça etli, kalın ve zehirlidir.
• Yaprakları köksaplarından çıkarak öbekler oluşturur. Koyu yeşil renkli, mızrağa benzer yapıda olup oldukça iridirler.
• Kalın sapların üzerinde açan çiçekleri ortalarındaki dilsi uzantılarıyla oldukça ilgi çekicidir.
• Oldukça iddialı ve güzel kesme çiçek verirler.
• Gelişimleri hızlı değildir.
• Bahar ve yaz çiçeğidir.
• Çiçeklerini kış aylarına doğru dökerek dinlenme sürecine girer.
Nasıl bakmalı? • Çiçeklenmenin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için bitki yılda bir defa dinlendirilmeli. Bu işlem duruma göre yazın veya kışın yapılabilir. 8 hafta dinlendirme yeterli olur, fazlasında yumru açıkta veya kuru toprakta bekletilirse zarar görür.