Disney Plus, Tarkan'la anlaştı! Reklam yüzü olacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisans verdiği, Haziran ayında Türkiye'de yayına başlayacak Disney Plus, Tarkan'la anlaştı.

Tv100'de yer alan habere göre Tarkan, Disney Plus'la yaptığı anlaşmada platformun marka ve reklam yüzü olacak, hem de içerik hazırlayacak.

14 Haziran'da Türkiye'de yayına açılacak olan dijital içerik platformu Disney Plus, şimdiye kadar Türkiye'den Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Kenan İmirzalıoğlu, Pınar Deniz, Hande Erçel, Cansu Dere ve Demet Özdemir ile anlaştı.

İLK TÜRK DİZİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus’ın ilk Türk içeriği resmen duyuruldu. Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki "Kaçış" dizisinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.