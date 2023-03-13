Dokuz Oğuz dizisine 5 yeni oyuncu dahil oluyor

Başrolünde Kubilay Aka, Yasemin Allen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin kadrosuna 5 yeni oyuncu transfer edilecek.

Dokuz Oğuz dizisine 5 yeni oyuncu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Dokuz Oğuz dizisinin kadrosuna girecek oyuncularda belli oldu.

Dokuz Oğuz dizisinin dün yeni bölümü seyirciyle buluştu. Bülent İşbilen’in yönetmeye başladığı Gold Film imzalı diziyi Süleyman Çobanoğlu kaleme alıyor. FOX’un yüksek bütçeli dizisinin 6. bölümü çekiliyor. Dizinin ekibine bu arada 4 yeni oyuncu dahil oldu. 5. bölümde İgor rolüyle ekibe Fatih Gülnar katıldı.

Dizide Bilge’nin kardeşi Çiçek ve Kaşkar rolleri için de bir süredir cast çalışmaları devam ediyordu. “Dokuz Oğuz”un 6. bölümünde Sena Mercan “Çiçek”, Göktan Oktay Göztepe “Kaşkar” rolleriyle dizide rol alacak.

Usta oyuncu Özdemir Çiftçioğlu 9 kişilik bir tim’in kahramanlık hikâyesini anlatan “Dokuz Oğuz”un 6. bölümünde seyirci karşısına çıkacak. Usta oyuncu dizide “Pamir Komutan”a hayat verecek.

Dizide ayrıca Asuman Karakollukçu da “Dokuz Oğuz”da Timur’un (Volkan Keskin) annesine hayat verecek.