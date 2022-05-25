Düğümlenmiş kolyeler nasıl çözülür? 4 kolay yöntem
Kolye takmak kombinlerinizi tamamlayıcı unsurdur. Özellikle pek çok farklı kolye ile kombin yapmak çok eğlenceli ve şık olabilir ancak farklı zincirleri bir arada takmak kolyelerin düğüm olmasını sağlayacak ve can sıkıcı hal alacaktır. Peki düğüm olan kolyeler nasıl çözülür? İşte 4 kolay yöntem
Artık eskisi gibi tek parça kolye takmak değil de pek çok farklı kolye takmak moda. Kolyeleri farklı farlı zincirlerle kombinleyebilir kendi stilinizi bile yaratabilirsiniz. Fakat farklı kolyeleri kombinlemek aynı zamanda kolyelerinizin karışmasına da sebebiyet verebilir. Peki düğümlenen kolyeler nasıl çözülür? İşte birbirine karışmış, düğümlenmiş kolyeleri açmak için işte 4 pratik yöntem...
Bebek pudrası
Bir beze veya pamuğa bebek pudrası dökün kolyenizin üzerinde gezdirin ve bekletin. Eğer hala açmakta zorlanıyorsanız biraz daha bekletin ve sonra düğümün çözüldüğünü göreceksiniz. Düğümü çözdükten sonra, yumuşak bir sabun kullanarak kolyedeki bebek pudrasını durulayabilirsiniz.
İğne yöntemi
Düğümün ortasına düz bir iğne sokun, ardından zincirleri ayırmak için yavaşça yukarı çekin. Özellikle karmaşık düğümleri gevşetmek için bunu birkaç şekilde yapmanız gerekebilir. Kolyenin zincirinde herhangi bir açıklık yakalamadığınızdan ve onu kırma riskine girmediğinizden emin olun.
Bebek yağı
Bir kabın içerisine ılık su koyunuz bebek yağı damlatınız. Düğümlenmiş kolyeyi kabın içine bırakınız. Bir kaç dakika kadar bekleyip kolyeleri çıkartınız. Böylelikle kayganlaşan kolyeyi düğümden kolayca kurtarabilirsiniz.
Nasıl yapıldığını görmek için aşağıdaki videoya da bakabilirsiniz.