Düğümlenmiş kolyeler nasıl çözülür? 4 kolay yöntem

Artık eskisi gibi tek parça kolye takmak değil de pek çok farklı kolye takmak moda. Kolyeleri farklı farlı zincirlerle kombinleyebilir kendi stilinizi bile yaratabilirsiniz. Fakat farklı kolyeleri kombinlemek aynı zamanda kolyelerinizin karışmasına da sebebiyet verebilir. Peki düğümlenen kolyeler nasıl çözülür? İşte birbirine karışmış, düğümlenmiş kolyeleri açmak için işte 4 pratik yöntem...