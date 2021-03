Elele Dergisi, Flipboard’da!

Elele Dergisi, Flipboard hesabını takip ederek herkesten önce en güzel moda önerilerine, magazin haberlerine, cinsellik ve kişisel bakım içeriklerine dair ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

FLIPBOARD NEDİR?

Her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan Flipboard, ilgi alanınıza yönelik her türlü haberi, popüler yazıyı ve sohbeti bir araya getiren ödüllü bir hizmet. Her şeyin tek bir yerde olduğu uygulamayla, haber okuyabilir, beğendiklerinizi kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirmek, ilgi alanlarınızı seçmek ve Elele Dergisi’ni takip etmek.

Flipboard ile sevdiğiniz haberleri, resimleri ve videoları toplayarak kendi özel dergilerinizi de oluşturabilirsiniz. Dergilerini herkese açık ya da özel olarak belirleyebilir, seçkilerine katkıda bulunmaları için diğer kişileri davet ederek grup dergileri oluşturabilirsiniz.

ELELE DERGİSİ FLIPBOARD’DA

Elele Dergisi Flipboard hesabını “https://flipboard.com/@EleleDergisi” adresinden ya da mobil uygulamadan takip edebilirsiniz.

FLIPBOARD UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

IOS cihazınıza Flipboard’ı indirmek için:

https://apps.apple.com/us/app/flipboard-latest-stories/id358801284

Android cihazınıza Flipboard’ı indirmek için:

https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app&hl=tr&gl=US