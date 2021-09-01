Modanın ‘kendin ol’ mesajını hissettiren koleksiyonlarıyla 2021-2022 Sonbahar/Kış trend raporu, büyük eylül açılışı için ‘olmazsa olmaz’ sokak modası trendleri ve ilhamını Z jenerasyonunun ikonlarından alan yenilikçi stil önerileri moda sayfalarımızda.

Sonbahar koleksiyonlarında öne çıkan güzellik anları, çevreci kozmetikler, yepyeni bir sezonun habercisi kültür&sanat takvimi ve derinlemesine bir ekolojik seyahat rehberi, şehir hayatı ve doğa arasındaki dengeyi kurmak isteyen herkes için!

Muhteşem Gatsby’i referans alan en yeni ilişki formüleri ve yatak odasında ‘ilk günkü gibi’ yaşamanın yollarını arayanlar için öneriler yine Elele eylül sayısı sayfalarında…

Elele eylül sayısı çıktı!

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