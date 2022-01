Emily in Paris 3. ve 4. sezon olacak mı? Netflix'ten açıklama geldi

Sex and the City dizisinin yaratıcısı Darren Star imzalı olan 2020 yılında yayınlanan Emily in Paris dizisinin ilk sezonu ile büyük ilgi görmüştü. Romantik komedi dizisi Emily in Paris 2. sezonu da 22 Aralık'ta yayınlandı. 22 Aralık'ta ekrana gelen sezonuyla 94 ülkede Top 10'in zirvesine çıkan dizinin 1. sezonu ise aynı dönemde 53 ülkede Top 10'e girdi. Peki "Emily in Paris 3. sezonu olacak mı?" Netflix'ten açıklama geldi...

EMILY IN PARIS 3. VE 4. SEZON OLACAK MI?

Netflix’in en çok izlenen içerikleri arasında yer alan romantik komedi dizisi Emily in Paris, 3 ve 4. sezon için onay aldı. Dijital yayın platformu Netflix haberi doğruladı: “3 ve 4’e ‘bonjour’ deyin! Emily, iki sezon için daha resmi olarak geri dönüyor!”

Bonjour. Merci. Excusez-moi. Je t'aime. S’il vous plait. Fransızcayı geliştirmeye devam...

Çünkü Emily in Paris 3. ve 4. sezon geliyor! — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 10, 2022

DİZİNİN BAŞROLÜ LILY COLINS DE HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kararı dizinin başrol oyuncusu da sosyal medyadaki paylaşımı ile duyurdu. Collins, Emily in Paris pijamasıyla fotoğraflar yayınlarken şunları yazdı:

“Size çok heyecan verici haberler vermek için erkenden uyandım… @emilyinparis 3. sezon için geri döndü… Ve bekleyin, 4. sezon!!!!! Hepinizi gerçekten seviyorum, inanılmaz desteğiniz için çok teşekkürler. Cidden daha fazlasını bekleyemem. Merci Beaucoup!!…”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lily Collins (@lilyjcollins)'in paylaştığı bir gönderi

EMILY IN PARIS 3. VE 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi onay alsa da 3 ve 4. sezonun resmi olarak yayınlanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak Netflix, sevilen dizinin her sezonunu yaklaşık bir yıl içinde yayınlayabildi, bu yüzden bu zaman diliminden çok fazla sapma olmayabilir.

EMILY IN PARIS 3. SEZONUNDA BİZLERİ NELER BEKLİYOR?

Emily'nin 3. sezonda, özellikle kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili önünde bazı önemli seçimleri var. ‘Emily In Paris’ ikinci sezonun final bölümünde Emily, Chicago’ya geri dönüp terfi alma veya Sylvie’nin iş teklifini kabul edip Paris’te kalma konusunda kararsızdı.

Dizinin başrolü Lily Collins, dizi henüz onay almadan önce verdiği bir röportajda Emily'nin seçiminin ne yönde olduğunu bilmediğini şu cümlelerle dile getirdi: "Üçüncü sezonu çekme fırsatını yakalamayı çok istiyorum. Ben de Emily'nin seçiminin ne olduğunu henüz bilmiyorum. Sürekli bunu soruyorum. Ama seçimi ne olursa olsun drama, moda ve bolca eğlence ile romantizm dolu olacağını biliyorsunuz."

EMILY IN PARIS KONUSU NEDİR?

Emily in Paris dizisinin konusu nedir? Beklenmedik bir iş fırsatı için Paris'e taşınan, Orta Batı'dan yirmi yaşlarında hırslı Amerikalı bir kadın olan Emily, saygın bir Fransız pazarlama firmasına Amerikan bakış açısını getirmekle görevlendirildi. Kariyeri, yeni arkadaşlıkları ve aşk hayatıyla hokkabazlık yaparken, yabancı bir şehirde yaşamın zorluklarına uyum sağlarken kültürler çatışmaya başlıyor.



İLGİLİ İÇERİKLER