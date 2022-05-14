Ev dekorasyonunu bahardan yaza çevirmenin yolları: Evde yaz hazırlığı

İlkbahar ve yaz; taze, canlı, sıcak ve aydınlık mevsimlerdir. Bu nedenle evinizi bu duyguya uygun bir şekilde dekore etmek mantıklıdır. Ev dekorasyonu söz konusu olduğunda iki mevsim arasında ayrım yapmak zorlaşabilir çünkü benzer sembol ve temalara sahiptirler. Fakat bahar bitip, yaz başladığında dekorasyonu değiştirmenin bazı incelikleri vardır. Bazı basit değişikliklerle evinizi yaza hazır, neşeli bir hale getirebilirsiniz. İşte dekorasyonunuzla ilgili bazı tüyolar:

Neşeli Yaz Renkleriyle Dekorlar

Hem ilkbahar hem yaz ev dekorasyon stilleri, canlı renk paletlerine sahiptirler; ancak ikisi arasında ince ton farkları vardır. İlkbahar renkleri daha pastel ve yumuşak renklerken, yaz mevsimi renkleri daha cesur ve daha parlaktır. En yaygın yaz renkleri: Sarı, turkuaz, pembe, yeşil ve kırmızıdır. İlkbaharı kapatıp yaza geçerken, bu taze renkleri de evinize getirmenin pek çok yolu vardır.

Kanepenize bu renklerde yastıklar ekleyebilirsiniz.

Masanızı parlak renklerdeki mumluklarla süsleyebilirsiniz.

Mutfak ve banyo havlularınızda yaz renklerini tercih edebilirsiniz.

Yatağınızın üzerine canlı renkte bir yorgan serebilirsiniz.

Salon veya mutfak masanızın üzerine yapay, rengarenk çiçeklerden oluşan bir vazo koyabilirsiniz.

Evinize Sahil Dekorasyonu Getirin

Yazı düşündüğümüzde muhtemelen hepimizin aklına ilk önce sahil gelir. Deniz, kum, güneş... Bu unsurları ev dekorasyonuna eklemek, ilkbahardan yaza geçiş için harika bir yoldur. Kıyı sembolleri, deniz kabukları, tropikal balıklar, çapa, deniz yıldızı gibi parçalarla evinize sahil esintisini getirebilirsiniz. Özellikle hasırdan ve ahşaptan yapılmış malzemeleri; mavi, turkuaz, beyaz ve kum renklerini tercih edebilirsiniz.

Dökümlü Kumaşlar Tercih Edin

Tema ve renklere ilaveten ev dekorasyonunda kullanılan malzeme ve kumaşlar da yaz hissini uyandırmanın harika bir yoludur. Doğru kumaş seçimi ile eviniz daha havadar ve hafif bir görüntüye sahip olacaktır. Ağır kışlık kumaştan perde ve örtüleri kaldırma zamanı! Dökümlü beyaz renkli kumaşlar yaz için en uygun seçimdir. Evinize daha taze ve havadar bir görünüm kazandırmak için her daim ince ve hafif kumaşları tercih etmelisiniz.

Yaz Hissi İçin Biraz Yeşillik Ekleyin

Bitki ve çiçekler sadece bahçede olmak zorunda değil. Yeşillik, yazın taze ve canlı doğasını yansıtır bu nedenle onları evinize taşımak, istediğiniz yaz görünümünü evinizde elde etmenizde size fayda sağlayabilir. Yaz hissini daha da artırmak için bitkilerinizi renkli, dekoratif saksıların içine yerleştirebilirsiniz. En iyi yaz bitkileri:

Bambu

Sukulentler

Aloe Vera

Yelken Çiçeği

Begonya

Balkonunuzu Yaza Hazır Hale Getirin

Eğer balkonunuz varsa bu, ev dekorasyonunuzda ilkbahardan yaza geçiş yapmanın en zevkli kısmıdır. Yaz, evde durmamak ve dışarının tadını çıkartmanın bir diğer adıdır. Eğer evinizde böyle bir imkanınız varsa, dış alanınızı yaza hazırlamak için yapabileceğiniz birçok şey bulunmaktadır.