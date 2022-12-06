FOX TV'den yeni bir dizi geliyor: Taçsız prenses dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Karanlığın içinde umudu bulma hikayesi “Taçsız Prenses” sloganıyla tanıtılan FOX Tv'nin yeni dizisi çok yakında izleyici ile buluşacak. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı Taçsız prenses dizisinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Diziye yakından bakalım...

Taçsız prenses dizisi künyesi

Kanal: FOX

Yayın günü: Henüz belli değil

Dizinin özeti: Dizide, annesi Şirin'den dinlediği masallarla büyüyen fakat kalbinden hasta olan annesinin hastaneye kaldırılması ile gerçek dünyanın içine sıkışarak her kötülüğü yapabilecek bir kız haline gelen Masal'ın hikayesi anlatılacak.

Başrol oyuncuları: İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran

Yönetmen: Volkan Keskin

Senaryo: Pınar Bulut ile Onur Koralp

Taçsız prenses dizisi konusu ne?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

Taçsız prenses dizisi oyuncu kadrosu

İsmiyle dikkat çeken ve ilk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda;

İsmail Hacıoğlu,

Sümeyye Aydoğan,

Tolga Tekin,

Elif Kurtaran,

Seda Akman,

Mustafa Kırantepe,

Feride Çetin,

Merve Bulut,

Merve Şen yer alıyor.

Taçsız prenses dizisi tanıtım fragmanı