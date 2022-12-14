Fox TV'nin yeni dizisi Hayatımın şansı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Cemal Şan'ı Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Hayatımın Şansı dizisi bugün izleyici karşısına çıkacak. Senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin tanıtım fragmanı ve afişi ilgi çekmişti. Diziyle ilgili detaylara yakından bakalım... (Çöp Adam dizisinin konusu ne başlıklı içeriği de bakabilirsiniz)

Hayatımın Şansı Künye

Kanal: FOX

Yayın günü: 14 Aralık 2022 20:00

Dizinin özeti: Dizi, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan 20'li yaşlarının ortasındaki Yonca'nın yaşam mücadelesine odaklanıyor.

Başrol oyuncuları: Alican Yücesoy ile Şifanur Gül

Yönetmen: Cemal Şan

Senaryo: Bekir Baran Sıtkı

Hayatımın Şansı dizisi konusu nedir?

Hayatımın Şansı”nda; Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları

Rüzgâr Akcan

ALİCAN YÜCESOY

Korkusuz, inatçı ve başına buyruk bir yapıya sahiptir Rüzgar... Bu nedenle otoriteyle sıkıntılar yaşar. Duygularına, özellikle öfkesine yenilmeye oldukça müsaittir. Hayat onun için iyi-kötü, siyah-beyaz gibi keskin çizgilerle ayrılmıştır. İnandığı yolda kararlılıkla ilerler. Dışarıdan sert görünse de çok merhametli ve iyi yüreklidir.

Hırsları ve yaptığı bazı hataları yüzünden karısı Merve onu terk etmiş ve oğlu Deniz’i de alıp gitmiştir. Rüzgar’ın tek istediği bir gün oğluna yeniden kavuşmaktır ama ne yazık ki Merve’nin yeniden evlendiği adam Mazhar buna engel olmaktadır.

Yonca Sıdalı

ŞİFANUR GÜL

Yonca, kızı Sare ile yaşayan bekâr bir annedir. Hırçın, dik bir yapıya sahiptir. Çocukluğundan beri zorluklarla boğuşmuş, bu da onu hayata karşı öfkeli biri haline getirmiştir. Çok genç yaşta hamile kalmış, okuluna devam edememiş ve bütün hayatını kızı Sare’ye adamıştır. Annesinin de iki ay önce ölmesi ile kızı ile baş başa kalmıştır. Hayatta tek önemli şey kızının mutluluğudur. Onca zorluğa rağmen anne ve kızın mutluluğu, Yonca’nın eski sevgilisi Alpay'ın, velayet davası açmasıyla alt üst olur. Kızına iyi bir hayat sunacağını mahkemede ispatlaması, daha iyi şartlarda bir iş bulması gerekmektedir. Ve Yonca’nın yolculuğu başlar… Mafyayla, suçla ve polislerle örülü bir hayata adım atacaktır…

Turgay Moral

MUSA UZUNLAR

Mazhar’ın sağ kolu. İyi bir oyuncudur. Kendini nasıl göstermek isterse öyle göstermeyi becerir. Çocuk denilebilecek yaşlardan itibaren kanunsuz işlere bulaşan Turgay, yıllar içinde bu âlemde yükselirken, Mazhar'ın sağ kolu olmayı başarır. Bu uğurda kızlarına sevgisini ve ilgisini göstermekten bile feragat etmiştir. Birkaç ay önce kendisiyle ilgili büyük bir gerçek öğrenir. Bu gerçek onun için bir dönüm noktası olur ve kendini bir vicdan hesaplaşması içinde bulur. Yaşadığı hesaplaşmanın sonunda vereceği karar bir süre sonra hem kendisini hem de kızlarını büyük bir çıkmaza sokacaktır…

Mazhar Çıracı

ERKAN AVCI

Merve’nin yeni eşi… Deniz’in üvey babası. Uluslararası lojistik şirketlerinin sahibidir… Saygın bir iş adamı gibi görünür ama aslında bu şirketler kanunsuz işlerini gizlemek ve para aklamak için bir paravandır. Mazhar, mafya âleminin basamaklarını en alttan başlayarak tırmanıp en tepeye çıkmış ve kendine saygın bir işadamı imajı çizmeyi başarmış biridir. Karısı Merve ve oğlu gibi gördüğü Deniz onun kırmızı çizgisidir.

Alpay Tetik

İLKER KIZMAZ

Başarılı bir savcıdır. Zeki, çalışkan hatta biraz işkolik ve hırslı biridir. Duygularından çok mantığı ile hareket eder. Üniversitede okurken tanışıp âşık olduğu Yonca’yı da hamile olmasına rağmen hırsı ve mantığına yenilerek terk etmiş kendi yoluna gitmeyi seçmiştir. Zaman içerisinde yükselirken, yıllarca hayalini kurduğu zenginliğe karısı Canan sayesinde ulaşır. Rüya gibi bir hayatın içindeyken karısının bebeği kaybetmesi ve bir daha çocuğunun olmayacağını öğrenmesiyle adeta kâbusa döner. Üstelik Canan, onun Sare adında bir kızı olduğunu da öğrenir. Alpay, evliliğinin biteceğini düşünürken Canan’ın, Sare’nin velayetini almak istemesiyle elindeki şansı değerlendirmek için hemen harekete geçer.

Canan Tetik

AÇELYA DEVRİM YILHAN

Dışarıdan mağrur görünse de sevgi ve şefkate açtır. Kocası Alpay’a aşkı büyük ama hırçın bir aşktır. Sevgisini göstermeyi bilemiyordur. Bir çocuğu olmasını bu kadar istemesinin temel sebebi annesi olan bitmek bilmeyen çatışmadır. Çünkü ona kendi göremediği sevgiyi verecek, sevmeyi onunla öğrenecektir. Fakat ne yazık ki hayalini kurduğu bebeği daha doğmadan ölür.

Doğa Moral

TUĞÇE YOLCU

Kendine ait bir kafe işleten Doğa, çalışkan, olgun, akıllı ve sabırlı biridir. Sorumluklarını bilir. Kendisine yapılan yanlışları unutmayacak kadar da kindardır. Tek istediği sade bir hayat kurmak ve evlenip çoluk çocuğa karışmaktır. Fakat bir zamanlar babasıyla çalışan eski sevgilisi Erman, bir türlü ondan vazgeçemez. Onunla ilgilenen her adamı tehdit etmekle kalmaz, Doğa'dan ayrılmalarını sağlar. Ama ne olursa olsun, Doğa onların karanlık dünyasından uzak kalmaya kararlıdır.

Burcu Moral

ASLIHAN KAPANŞAHİN

Doğa’nın kız kardeşi. Bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaktadır. Kendine güvenli, dışa dönük, eğlenceli ve hayattan keyif alan biridir. Gözü yükseklerdedir. Hayatta herkesten önce ben der. Bir tek ablası Doğa'ya karşı çok bencil değildir. Hayatı normal akışında ilerlerken erkek arkadaşı Okay yüzünden yaptığı bir hatayla hayatı alt üst olur. Üstelik bu durum ablası Doğa’yı da etkileyince ikisinin de hayatı bambaşka bir yola doğru evirilmeye başlayacaktır.

Müyesser Teksoy

HALE SOYGAZİ

Canan’ın annesi. Alpay’ın kayınvalidesi. Soğuk, mesafeli, otoriter, zeki bir kadındır. Varlıklı bir ailenin soyundan gelmektedir. Eski bir savcı ve müsteşardır. İnandığı değerler ve aile ismi onun için çok önemlidir. İnsanlara karşı ailesinin çizdiği imajla çok ilgilidir. Kendi kızı Canan dâhil hayatındaki herkesi bir sınava tabi tutuyor gibidir.

Sare Sıdalı

HİRA SU YILDIZ

Yonca’nın biricik kızı. Oldukça zeki, herkese sevgiyle yaklaşan, küçük şeylerle mutlu olan pozitif ve sevimli bir çocuktur. Yaşına göre hem zeki hem de olgundur. İnsanlara dair sezgileri güçlüdür. Annesi gibi iyi bir gözlemcidir. Annesi ile olmaktan mutludur.

Hayatımın Şansı dizisi tanıtım fragmanı