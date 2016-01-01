Kayak pistlerini özlediyseniz, büyük bir kış macerasına atılmadan önce Avrupa'nın kayak merkezlerine göz atın.

Kayak tutkunları için kalın giysileri, eldivenleri ve kayak gözlüklerini dolaptan çıkarma vakti. Bu yıl pistleri ve renkli gece hayatıyla Avrupa’nın birbirinden güzel kayak merkezlerini keşfetmek istiyorsanız rotanızı belirlemeden önce bu önerilere kulak verin. İşte seyahat arama sitesi momondo'nun önerileri...

SERVET HARCAMAK İSTEMEYENLER İÇİN: Bulgaristan / Bansko

Glazane Nehri’nin yanında yer alan Bansko, Bulgaristan’ın en gelişmiş ve en popüler kayak merkezi. Balkanların en eğlenceli ve güvenli pistlerini sunan bu kayak merkezi, Türkiye’ye yakınlığıyla bu yıl yine yerli turistlerin gözdeleri arasında yer alacak. Gece hayatıyla da dikkat çeken 925 metre yüksekliğe sahip Bansko’ya en yakın havaalanı ise Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da. Momondo’da İstanbul – Sofya uçuşlarını 99 euro’dan başlayan fiyatlarla bulmak mümkün.





ŞIK VE TARZ SAHİBİ: Fransa / Méribel

Fransa’nın ünlü kayak merkezlerinden Courchevel ve Val Thorens’in arasında yer alan Méribel, Les 3 Vallées kayak alanının tam ortasında bulunuyor. Avrupalı kayak tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan bölgedeki pistlerin toplam uzunluğuysa 150 kilometreyi aşıyor. Bu merkez, her biri farklı ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan üç köyden oluşuyor: Meribel Village, Meribel Centre ve Meribel Mottaret. Ücretsiz ring seferleri sayesinde köyler arasında dolaşmak da son derece kolay. İstanbul’dan Meribel yakınlarındaki Lyon’a uçuşlar ise 89 euro’dan başlıyor.

İTALYAN LEZZETLERİ EŞLİĞİNDE KAYAK: İtalya / Dolomoti Superski

Dolomoti Superski, Doğu İtalyan Alpleri’nde bir dizi kayak merkezini birbirine bağlayan bir bölge. 1200 kilometrelik bir kayak ‘safari’si vaat eden bu bölgeyi rakiplerinden ayıran en büyük özellik ise İtalyan mutfağının en iyi örneklerini sunan restoranlara ev sahipliği yapması. Bölgeye en rahat ulaşım, İstanbul’dan uçuşların 89 euro’dan başladığı Venedik üzerinden gerçekleşiyor.

PİSTLERİNİN YANI SIRA TARİHİYLE DE BÜYÜLÜYOR: Avusturya / Kitzbühel



2015 yılı Dünya Kayak Ödülleri’nde “En İyi Kayak Merkezi” ödülünü alan Kitzbühel, ünlü bir kayak merkezi olmanın yanı sıra aynı zamanda çok iyi korunmuş bir ortaçağ kasabası. Hahnenkamm ve Kitzbühler dağları arasındaki kayak merkezi ise dünyada sadece iki noktada yapılan dünya kayak şampiyonalarına ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın en eski kayak merkezlerinden biri olmasına rağmen son teknoloji ile donatılmış tesislere sahip olan bölge, 168 km’lik pistleri ile uzun yıllardır hala kayak tutkunlarının gözdesi konumunda. İstanbul’dan Kitzbühel’e en yakın havaalanı olan Salzburg’a yönelik uçuşlar ise 139 euro’dan başlıyor.





SAKİN VE HUZURLU: İsveç / Riksgransen

Alpler’deki kayak merkezlerinin kalabalığından sıkılanlar, 2016’da İskandinavya’yı tercih edecek. momondo’nun önerisi ise İsveç’teki Riksgranden. Üstelik Kuzey Kutup Çemberi’nin ilerisinde yer alan Riksgransen’de neredeyse Haziran’a kadar kayak yapmak mümkün. Sakin ve dinlendirici doğasıyla kayak tutkunları için rüya gibi bir alternatif sunan Riksgransen’e en yakın havalimanı ise Kiruna. İstanbul – Kiruna uçuşları 280 euro’dan başlıyor.

