4 günde Toskana

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Pisa’dan Lucca’ya uzanmak, Ortaçağ dokusunu hissetmek, Palio Yarışları’nı izlemek, Arno’nun Pisa’daki kolundan yola çıkıp Floransa’daki diğer kıyısına ulaşmak, Dante’nin Beatris’e olan platonik aşkına şahit olmak ister misiniz?

Hep isteriz de, nereden başlayacağımızı çoğu zaman bilemeyiz aslında...

Neyse ki Türk Havayolları, İtalya’nın Toskana bölgesini keşfetmek isteyenler için yeni destinasyonunu Pisa’ya yöneltti. Roma, Milano, Venedik, Napoli, Bolonya, Cenova, Torino ve Katanya’nın ardından Pisa’yı da uçuşlarına dahil eden Türk Havayolları, artık haftada dört gün İstanbul’dan sefer düzenliyor.



Tam 294 basamak...

Biz de bir grup gazeteci olarak, Toskana Turizm Ofisi ve Türk Havayolları ortaklığındaki ilk uçuş için yaklaşık 2.5 saatte Pisa’daki Galileo Galilei Havalimanı’na uçtuk. Gezimiz boyunca bize eşlik edecek olan Özgür Akgün ve Bertrando Direnzo rehberliğindeki turumuzun başlangıç noktası olan Hotel Bologna’daki odamıza hızlıca yerleştikten sonra kendimizi sokağa attık. İstikamet elbette Piazza dei Miracoli yani ‘Mucizler Meydanı’ydı. Pisa Katedrali’nin (Duomo di Pisa) çan kulesi olarak tasarlanan Pisa Kulesi, meydandaki en merak edilen ve rağbet gören yer. Temeli 1173 yılında alüvyon üzerine atılan ve bu yüzden inşası sürerken (200 yıl) eğilmeye başlayan sekiz katlı kulenin etrafında, diğer tarafa itiyormuş hissi yaratmaya çalışarak poz veren turistlerin arasına karıştık. Fotoğraf faslını bitirip kuleye çıkmak ve kente tepeden bakmak istiyorsanız, 294 basamağı çıkmayı göze almanız gerekiyor. Kulenin hemen yanında tüm heybetiyle duran ve tarihi 1230 yılına kadar uzanan Romanesk mimarinin en güzel örneklerinden olan, mermerden yapılmış ve bin yılı aşan bir geçmişe sahip Pisa Katedrali ile yapımı iki asır süren bir vaftizhane olan ve akustiği ile şaşırtan Baptisterio de Pisa, bize geride bıraktığımız şehri hemen unutturuyor ve tarihte gizemli bir yolculuğa çıkarıyor... Tüyleri diken diken eden meydandaki Camposanto (Anıt Mezar) şehrin sembollerinden biri. Duomo’nun kubbesindeki freskleri, zemindeki mermer süslemeleri, vaiz kürsüsünün oyma desteklerini, vaftizhanede mermer vaiz kürsüsündeki kabartmaları tüyleriniz diken diken seyredeceksiniz.



Makarna ve pizzanın adresi

Meydanı dikine kesen yol Galata Kulesi’nin çevresini andırıyor. Peşi sıra dizili kafelerde pizza yemeden, espressonuzu içmeden ve aynı sokak üzerindeki mağazalardan makarna almadan yolunuza devam etmeyin. Zira çeşit ve fiyat olarak gezeceğiniz diğer yerlere göre daha uygun buradakiler. Kuleden uzaklaştıkça başlayan Rönesans sarayları, Ortaçağ evleri, Gotik ve Romanesk kiliseler, Arno Nehri’ne çıkan daracık taş köşeli sokaklar içinizde saklı kalmış fotoğrafçıyı gün yüzüne çıkarıyor. Pisa’nın tam bir öğrenci şehri olduğunu güneş battığında anlıyorsunuz. En popüler yeri ise Arno Nehri’nin yanı başı. Biraz ilerideki, Giorgio Vasari’nin inşa ettiği Şövalyeler Meydanı’nda (Piazza dei Cavalieri) yer alan Carovana Sarayı’nın (Palazzo della Carovana) heybeti karşısında donup kalırken, yanınızdan geçen atlı arabayla paralel evrene atlıyorsunuz. Akşam yemeğimizi bruschetta’larıyla bizi bizden alan Ristorante La Pergoletta’da yedikten sonra otelimize dönüyoruz...



İnsanı delirten Vespa'lar

Ortaçağ’ın etkilerini rüyamızda da gördükten sonra ertesi sabah erken saatte Pisa’dan check-out yapıp Pontedera’ya doğru yola çıkıyoruz. Hedefimiz Piaggio Museum. Müze, Vespa ve Gilera koleksiyonlarından özel araçları barındırıyor. Vespa modelleri arasında Salvador Dali imzalı Vespa Dali ve rekor kıran diğer modelleri görmek mümkün. 1884 yılında kurulan ve başlarda daha çok otomobil, scooter ve uçak üreten bir şirket olan Piaggio, demiryolu sektörüne hitap ederken, II. Dünya Savaşı sırasında İtalya’nın aldığı darbeler ve ekonomik çöküntü nedeniyle otomobil sektörünün ileri gidemeyeceğini anlamış ve çok ucuza mal edilip yine çok ucuza satılabilen bir araç tasarlanması gerektiğine karar vermiş. Vespa’nın çıkış fikri ise; kadınlar, erkekler ve rahipler tarafından rahatlıkla kullanılabilsin, kirli sokaklarda elbiseleri kirlenmesin düşüncesinden doğmuş... ‘Rengarenk Vespa’lardan birini alıp Türkiye’ye getirsek’ diye hayıflanıp vedalaştıktan sonra otobüsümüzle dünyanın en özel trüf mantarının çıktığı San Miniato’ya uzanıyoruz...

minik bir servet;

