48 satte Frankfurt

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Bir iş gezisinde bile bana verilen kısacık sürede şehri keşfetmeyi tercih ederim. Otelde dinlenmek yerine haritamı alarak şehrin sokaklarını keşfe çıktım. Frankfurt’ta gezmek de yemek de alışveriş de çok keyifli.

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim



Görülmesi ve yapılması gerekenler listesi

Frankfurt bir gökdelenler şehri. Bir sürü yüksek ve tasarımı güzel bina var. Halle 3, MesseTurm, Commerzbank Kulesi, Sallgasse’deki binalar benim en çok ilgimi çekenler arasında.



Şehirde çok müze var. Ancak ben oyumu Modern Sanat Müzesi’nden yana kullandım. Domstrasse 10 numaradaki müze, mimarisi kadar sergileriyle de ilgi çekici. Mimari Müze (Deutsches Architekturmuseum) ile Goethe Haus’a da vaktiniz varsa mutlaka gidin.



Konaklamak için bizim tercihimiz Radisson Blue Royal Hotel oldu. İçerisinde John Seifert’in mimari dokunuşlarını görmek mümkün. Eğer alternatif öneri isterseniz; beyazlar içindeki The Pure, hem iş toplantıları için gelenlerin hem de turistlerin tercih ettiği Bristol Hotel, neo-gotik bir villada bulunan art deco tasarıma sahip Villa Kennedy ile cam tavanlı spa’sı ile meşhur Roomers benim listemdekiler.



Zamanınız kısıtlıysa şehri üstü açık otobüslerle gezebilirsiniz. 90 dakika süren turda dilediğiniz yerde inip sonra sıradaki otobüse tekrar binme imkanınız var. Sabah 10.00-17.30 arası yapabileceğiniz bu turun kişi başı fiyatı 16.50 euro. Şehrin Eski Opera, Goethe Heykeli, St. Paul’s Kilisesi, Messe Exhibition Center, Römer Meydanı ve Dom Katedrali gibi önemli bina/meydanlarını bu sayede görebilirsiniz.



Main Nehri kenarında yürüyüş yapın. Dilerseniz nehir kenarındaki yeşil alanda piknik yapabilir, çimenlere yayılabilirsiniz. Nehir kenarında da tekneden bozma bir sürü kafe/restoran mevcut. Nehirde kano yapmak ya da bisiklete binmek de bir seçenek.



Bitter&Zart

Braubachstrasse 14 numaradaki bu harika çikolatacıda saatler geçirmek istedim. Karamelli, üzümlü, çilekli, deniz tuzlu çikolatalar, renk renk şekerler ve drajeler aklımı aldı. Biraz Alis Harikalar Diyarı’nda havasını yakalamış olan hemen yan taraftaki kafesini de, özellikle beş çayı molası vermeyi seviyorsanız mutlaka deneyin derim. Bir kutu marzipanlı çikolata bavulda benimle eve gelmek için yerini aldı bile. (bitterundzart.de)



