Akdeniz’in gizemli güzeli Tunus

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Tunus, Akdeniz ve Afrika’nın muhteşem bir sentezi. Tarihi, kültürü, doğası ve mutfağıyla Türk turistlerin de favorilerinden…

Yazı: Seçil Kılıç



Doğu’nun gizemli dünyasına Akdeniz’in turkuvaz renkli sularının eşlik ettiği Tunus, tüm gezginlerin rüyalarını süslüyor. Kuzey Afrika’nın Akdeniz kıyılarına bakan güzeli Tunus, sırtını dayadığı Sahara Çölü’yle doğal güzelliklerine gizemi de ekliyor. Farklı kültürlerin birleşme noktası Tunus’ta, Akdeniz’in berrak suları ve Afrika’nın otantik

ruhunu bir arada bulabilirsiniz. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve uzun süre Osmanlı egemenliğinde kalan Tunus, 1930’da Fransızlara karşı bağımsızlığını kazanmış müslüman bir ülke.



Tunus’un başkenti aynı adı taşıyan Tunus kenti. Başkentten başlayacağınız gezinize Tunus Körfezi’ne tepeden bakan Sidi Bou Said’le devam edebilirsiniz. Evlerinin pencereleri ve kapıları mavi, duvarları ise beyaza boyalı Sidi Bou Said hoş bir liman şehri. Arnavut kaldırımlı yollarında güneş batımından sonra keyif yürüyüşüne çıkabileceğiniz kentte, kendinizi size yakın ama farklı bir kültürde hissetmemek mümkün değil.



Tunus’a gelmişken dünyanın en büyük mozaik müzesi Bardo Ulusal Müzesi’ni mutlaka görmenizi de hemen tavsiye edelim.

