Bir masalın içinde uyanmak, yazın gündüz düşlerini süsler. Güzel bir Ege tablosunu seyre dalar gibi insanı büyüler Alaçatı… Her detayıyla sizi içine çeken bu güzel sahil kasabasında, yeni açılan Boreas Butik Otel, düşler ülkesine götürüyor misafirlerini…





Taş duvarları, bahçe duvarlarından sarkan begonvilleriyle güzel bir Ege türküsü düşer dilinize. Zamanın durduğu, romantizm rüzgarlarının estiği Alaçatı, bu güzel Ege türküsünün en çok dillendiği beldelerdendir. Yaz-kış aşıklarını ağırlar ve tatil vazgeçilmezleri arasındaki yerini korur.Bir masalın içinde uyanmak isteyenleri bu yıl Alaçatı’da yepyeni bir mekan ağırlıyor; Boreas Butik Otel. Konforunuz için tüm detayların düşünüldüğü, Lodos, Meltem, Samyeli, Zefir, Sirokko, Tayfun gibi rüzgar isimlerinin verildiği 21 çok özel odadan oluşan, Alaçatı’daki yeni eviniz Boreas Butik Otel, yörenin muhteşem rüzgarına, adıyla mitolojiyi ekliyor.Mavinin ve beyazın dingin ferahlığını, doğayla iç içeliği, Ege’ye özge yerel tatların damak şölenini yaşayacağınız yepyeni bir adres Boreas Butik Otel.Altı adet balkonlu, dört adet şömineli, üç adet cumbalı ve sekiz adet bahçe-havuz manzaralı, geleneksel Alaçatı mimarisiyle tasarlanan ve her biri kendine özgü odaları, yaz-kış huzura kaçış için Boreas’ta sizleri bekliyor. Burada Ege’nin sağlık deposu mutfağından en leziz kahvaltılarla güne başlayabilir, sonrasında ruhunuz ne istiyorsa onu yapabilirsiniz. İster bahçesinde huzur dolu bir dinlence ve havuz keyfi, isterseniz Alaçatı’nın muhteşem çarşısına bir yürüyüş ve alış veriş…Tüm yıl açık olacak Boreas Butik Otel’de konforunuz için de her şey düşünülmüş. LCD televizyon, ücretsiz wi-fi, klima, ısıtıcı, mini bar, çelik kasa ve kendine ait otoparkı olan otel, düşlerinizdeki tatili yaşamak ve yeni bir Alaçatı rüyası yaşamak için sizi bekliyor.