Ağaç evlerde, doğayla baş başa bir tatil için rotanızı Olimpos'a çevirin...

Denizi, güneşi ve lüks otelleriyle yılda 12 milyonun üzerinde turisti ağırlayan Antalya'da, doğayla baş başa kalmak ve alternatif tatil yapmak isteyenler için de olanaklar bulunuyor.30 yıl kadar önce karavanla yolculuk yapan veya sırtında çantalarıyla dünyayı dolaşan gezginlerin keşfettiği Olimpos, alternatif tatil arayışındaki insanların gözdesi haline geldi. Yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ağırlandığı, göz kamaştıran doğal güzelliğe sahip Olimpos'ta her gelir grubuna uygun tatil imkanı sunuluyor.Milli Park içinde yer almasından dolayı betonlaşmaya izin verilmeyen Olimpos'ta tatilciler, ağaçların üzerinde veya arasında kurulu ahşap evlerde konaklayabiliyor. Doğal ortamda kurulan yaklaşık 50 tesiste 3 bin civarında yatak bulunan Olimpos'ta turistik tesislerin işletmecileri tatilcilere, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, bisiklet, kano, deep water solo, dalış gibi alternatif sporları yapma olanağı sunuyor. Özellikle sporcular ve genç tatilciler, yöredeki bazı tesisler içindeki eğlence yerlerinde keyifli zaman geçirebiliyor.Olimpos'a gelen tatilciler, denize girmek için diğer tatil merkezlerinden farklı olarak antik şehrin kalıntılarının arasından geçiyor. Sık ağaçlar ve sarmaşıklarla gökyüzünün neredeyse görünmez hale geldiği 2 bin 200 yıllık antik kentin içinden geçerek ulaşılan Olimpos Plajı, kısa ve keyifli yürüyüşün ardından Akdeniz'de serinleme imkanı veriyor.Olimpos'un ilk turistik tesisi olan ve ağaçların üzerine veya arasına yerleştirilmiş ahşap evlerle dünyanın en sıra dışı hostelleri arasında gösterilen Kadir'in Ağaç Evleri, bölgeye yaklaşık 80 ülkeden 50 binin üzerinde turist çekiyor.Ankara'daki öğretmenlik yaşamını sonlandırarak yaklaşık 30 yıl önce OIimpos'a geldiğini anlatan Kadir Kaya, kıyılardaki ağaç katliamına tepki için ağaç evleri yapmaya karar verdiğini söyledi.Sahillerdeki ağaçların yok edilerek lüks oteller kondurulduğunu, oysa sahil bandının bir de arkası bulunduğunu kaydeden Kaya, şöyle konuştu:"Sahillerdeki ağaçların kesilip otellerle doldurulması üzerine Olimpos'a yerleşip ağaç evleri yapmaya karar verdim. 2007 yılında yandı, tekrar yaptık. Ağacı kesmeden de turizm yapılabileceğini göstermek amacıyla yaptım. Sahiller otellerle dolduruldu, ama arka bahçe ikinci plana atıldı. Esas gerçek arka bahçedeki yaşamdır. Doğayı seversen seni kucaklar. Biz doğanın emanetçisiyiz. Emaneti iyi kullanmazsak bizden sonraki nesillere bir şey bırakamayız. Yok etmek basit, korumak zor. Ekolojik dengeyi sağlamak gerekiyor. Bu denizde, dağda, havada, ormanda herkesin hakkı var, hepimiz kullanalım. Buraya ilk geldiğimde kışın dereler taşar, ulaşım kesilirdi. Dağlardan yürüyerek, sırtımda çuvalla ekmek, köylülerden topladığım domatesi, salatalığı taşırdım. Karavanlı turistlerle yemeğimizi birlikte pişirir, yerdik. Konuklarımızın sayısı 40 kişiyi geçmezdi. Yugoslavya'daki problemden sonra karavancılar aşağıya rahat inemediler, Körfez krizinde de otellere müşteri gelmedi. Bunun üzerine doğa sporlarına yöneldim. Bugün günde ortalama 250 turist ağırlıyorum.''Kadir Kaya, karavanla dolaşan, çadır kuran, spor için gelen kişilerin aslında daha çok para harcadığını, otelde kalan müşterilerin ise sadece otele para bıraktığını belirterek, bölge halkının da para kazanması için alternatif turizmin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.Uluslararası alanda tanınmak için özel bir reklam yapmadığını, kulaktan kulağa isminin yayıldığını anlatan Kadir Kaya, "Ben gelen insana sadece maddi yönden bakmam, parası olmasa bile burada kalır. Gelen herkesin buradan mutlu ayrılmasına gayret ederim, çok para kazanmadım fakat çok insan kazandım" diye konuştu.Bugün Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya, Japonya'dan Almanya'ya, Peru'dan Kanada'ya yaklaşık 80 ülkeden turistin özellikle tesisi görmeye geldiğini kaydeden Kaya, "Hepsi internetten görerek geliyor, ağızdan ağza ünümüz yayıldı" dedi.Türk turizminin sadece beş yıldızlı otellerden ibaret olmadığını kaydeden Kadir Kaya, Likya yolu yürüyüşünden kaya tırmanışına, dalıştan bisiklete kadar birçok kış sporu aktiviteleri ile kış aylarını yaz sezonuna dönüştürdüklerini ifade etti.Bölgede tırmanış için yaklaşık 350 rotanın bulunduğunu, tırmanış parkurları sayesinde yılda 50 binin üzerinde turistin bölgeye çekildiğini anlatan Kaya, parkurlar için 100 bin avronun üzerinde yatırım yaptıklarını bildirdi.Yeni tırmanış rotaları arttıkça turist sayısının artacağını dile getiren Kaya, "Sadece Avrupa'da 10 milyondan fazla insan tırmanış sporuyla ilgili. 10 milyonun sadece yüzde 20'sini buraya getirsek 2 milyondan fazla turist eder. 12 ay turizm diyoruz al sana 12 ay turizm. Doğa sporlarında çok büyük bir potansiyel var" diye konuştu.Tırmanış için gelen kesimin 3-5 gün değil, en az 20-30 gün kaldığını da söyleyen Kaya, spor için gelen turistlerin her zaman daha çok para bıraktığını da kaydetti.Kaya, bu yılın Ekim ayında tırmanışla ilgili uluslararası bir etkinlik düzenleyeceklerini ve dünyanın en tanınmış 50 dağcısı ile 3 binin üzerinde sporcunun Olimpos'a geleceğini sözlerine ekledi.(AA)